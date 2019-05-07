Леди Гага четырежды переоделась на красной дорожке Met Gala — посмотрите, как это было

Оскароносную певицу Леди Гагу не даром называют королевой кэмпа — только она может носить костюм из сырого мяса, ориентироваться на красной дорожке в кружевной балаклаве и косплеить Дэвида Боуи с помощью подручных средств. На прошедшем Балу Met Gala, который ежегодно устраивает нью-йоркский Метрополитен-музей и который в этот раз был посвящен теме гротеска, Леди Гага переоделась целых четыре раза. Сначала она — под руководством команды дизайнера Брендона Максвелла, вооруженной черными зонтами словно из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» — вышла к публике в розовом длинном плаще. Спустя пару минут фотопозирования он превратился в многослойное черное платье, после — в обтягивающий наряд-бюстье и в финале — в переливающийся комплект нижнего белья, в котором звезда проходила весь вечер. Перфоманс сопровождали стейтмент-элементы: от гигантской сумки-телефона и квадратных очков до повозки с шампанским и золотых расчесок, которыми Леди Гага невозмутимо приводила себя в порядок прямо на ступеньках музея. Требуем для нее «Оскар» еще и за актерскую игру!