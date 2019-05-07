Met Gala-2019: 60 лучших образов на тему «кэмпа»

На 71-м Met Gala, который только что прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, у звезд не было шансов на попадание в список worst-dressed. Ведь темой ежегодного бала, который называют «Оскаром» в мире моды, стал стиль кэмп – с присущими гротеском, абсурдом и вульгарностью. «Собака.ru» показывает, как Леди Гага, Селин Дион, Эзра Миллер и другие гости, приглашенные устроительницей вечера Анной Винтур, справились с назначенным дресс-кодом.

Хейли Стейнфилд в Viktor & Rolf

Леди Гага в Brandon Maxwell

Джаред Лето в Gucci

Селин Дион в Oscar de la Renta

Наоми Кэмпбелл в Valentino и в украшениях Bvlgari

Эзра Миллер в Burberry

Тему ежегодного Бала определяет выставка, которая открывается в Институте Костюма Метрополитен-музея через пару дней после окончания мероприятия. В этом году она посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе», которое описывает это понятие как «любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному». В экспозиционных залах музея разместились самые эксцентричные наряды из коллекций мировых дизайнеров: например, «ракушка» от Thierry Mugler, «ком из плюшевых мишек» от Moschino, «фатиновая пирамида» от Viktor & Rolf и переливающиеся костюмы от спонсора Met Gala-2019 – Gucci.

Кэти Перри в Moschino

Эмбер Валлетта в Saint Laurent и в украшениях Chopard

Гвен Стефани в Moschino

Анна Винтур в Chanel

Трейси Эллис Росс в Moschino

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Белла Хадид в Moschino

Кайли Дженнер в Versace

Кендалл Дженнер в Versace

Эти же бренды одели главных шоу-стопперов красной дорожки: Джареда Лето, который (вспоминая показ Gucci сезона осень-зима 2018/19) приехал на вечеринку со своей «отрубленной» головой, Хейли Стейнфилд, появившуюся перед прессой в платье с фразой «Никаких фото, пожалуйста!», Кэти Перри, мимикрирующую под огромную хрустальную люстру, и Дакоту Джонсон, сделавшую отсылку к своей роли в «Суспирии».

Жанель Монэ

Дженнифер Лопес в Versace

Рами Малек

Люси Бойнтон в Prada

Люпита Нионго в Versace и в украшениях Bvlgari

Зои Кравиц в Saint Laurent

Билли Портер в The Blonds

Хейли Бибер в Alexander Wang и в украшениях Bvlgari

Винни Харлоу и в украшениях Chopard

Огромное количество клиенток в этот раз и у Versace: Донателла Версаче, которая поднялась на ступеньки Метрополитен-музея в платье с выложенным из пайеток словом «божественная» (тут не поспоришь!) создала кастомизированные образы для Дженнифер Лопес (с кутюрной «купальной» шапочкой), Серены Уильямс (со стайлингом в виде кислотно-зеленых Nike), Дуа Липы (с расписной длинной юбкой) и Кендалл Дженнер (напоминающий костюм с карнавала в Рио-де-Жанейро).

Ким Кардашьян в Thierry Mugler

Серена Уильямс в Versace

Кара Делевинь

Эмили Блант в Michael Kors

Сиенна Миллер в Paco Rabanne

Эль Фаннинг в Miu Miu

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Диана фон Фюрстенберг

Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton

Отдельная забава Бала Института костюма – игнорировать дресс-код и приехать в том, что понравилось из недавних коллекций дружественных брендов. Эмбер Валетта выбрала купальник Saint Laurent, стилизованный неоновой накидкой из перьев, Лили-Роуз Депп – платье Chanel, претворившееся нарядом Versace, Рэйчел Броснахэн – пучину рюш от Erdem, апеллирующую к цвету ее костюмов в сериале «Удивительная Миссис Мейзел», а хозяйка Met Gala Анна Винтур – образ от Карла Лагерфельда, специально подготовленный дизайнером незадолго до смерти.

Дакота Джонсон в Gucci

Лили-Роуз Депп в Chanel Vintage

Дуа Липа в Versace

Сирша Ронан в Gucci

Галь Гадот в Givenchy

Кейт Мосс

Райан Мерфи

Рэйчел Броснахэн в Erdem

Гарри Стайлс в Gucci

Самыми обсуждаемыми гостями Met Gala-2019 стали Леди Гага, Эзра Миллер и актер сериала «Pose» Билли Портер. Первая переоделась прямо на красной дорожке, показав публике сразу четыре лука от Brandon Maxwell (в том числе розовое платье с сумкой в виде гигантского телефона и комплект нижнего белья вместе с повозкой с шампанским). Второй вышел в костюме Burberry c кутюрным обвесом, в женском парике со взбитыми локонами и с гипнотическим макияжем от визажиста Мими Чой, нарисовавшей звезде «Фантастических тварей» семь глаз (и сложно понять, какие из них настоящие!). А третий, который еще недавно значился во всех сводках с «Оскара» в своем бархатном платье с гипетрофированным шлейфом, появился на публике в образе египетской богини Исиды – естественно, на вынесенном троне и с золотыми крыльями.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус в Saint Laurent и в украшениях Bvlgari

Cardi B

Приянка Чопра и Ник Джонас в Dior

Зендайя в Tommy Hilfiger и Лоу Роуч

Керри Вашингтон в Tory Burch

Флоренс Уэлч в Gucci

Алессандро Микеле в Gucci

Сара Сампайо

Эшли Грэм в Gucci

Однако негласный приз за самое эффектное появление в Метрополитен-музее мы бы отдали не Билли Портеру, а певице Зендае. Девушка скосплеила образ Золушки в сказочном платье от Tommy Hilfiger, которое поменяло цвет с грязно-серого на сияюще-синий после магических манипуляций стилиста Лоу Роуча. Он же ответственен за преображение Селин Дион, которая в последние годы вошла в список мировых трендсеттеров: в этот раз певица надела платье Oscar de la Renta со шляпой из перьев, которая (вот увидите!) станет одним из главных мем-объектов этого дня.

Джулианна Мур

Джиджи Хадид в Michael Kors

Сара Полсон в Moschino

Лили Коллинз в Giambattista Valli

Лили Олридж в украшениях Bvlgari

Эмили Ратаковски

Эмма Робертс

Ирина Шейк в Burberry

Алекса Чанг

Эшли и Мэри-Кейт Олсен