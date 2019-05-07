Met Gala-2019: 60 лучших образов на тему «кэмпа»
На 71-м Met Gala, который только что прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, у звезд не было шансов на попадание в список worst-dressed. Ведь темой ежегодного бала, который называют «Оскаром» в мире моды, стал стиль кэмп – с присущими гротеском, абсурдом и вульгарностью. «Собака.ru» показывает, как Леди Гага, Селин Дион, Эзра Миллер и другие гости, приглашенные устроительницей вечера Анной Винтур, справились с назначенным дресс-кодом.
Тему ежегодного Бала определяет выставка, которая открывается в Институте Костюма Метрополитен-музея через пару дней после окончания мероприятия. В этом году она посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе», которое описывает это понятие как «любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному». В экспозиционных залах музея разместились самые эксцентричные наряды из коллекций мировых дизайнеров: например, «ракушка» от Thierry Mugler, «ком из плюшевых мишек» от Moschino, «фатиновая пирамида» от Viktor & Rolf и переливающиеся костюмы от спонсора Met Gala-2019 – Gucci.
Эти же бренды одели главных шоу-стопперов красной дорожки: Джареда Лето, который (вспоминая показ Gucci сезона осень-зима 2018/19) приехал на вечеринку со своей «отрубленной» головой, Хейли Стейнфилд, появившуюся перед прессой в платье с фразой «Никаких фото, пожалуйста!», Кэти Перри, мимикрирующую под огромную хрустальную люстру, и Дакоту Джонсон, сделавшую отсылку к своей роли в «Суспирии».
Огромное количество клиенток в этот раз и у Versace: Донателла Версаче, которая поднялась на ступеньки Метрополитен-музея в платье с выложенным из пайеток словом «божественная» (тут не поспоришь!) создала кастомизированные образы для Дженнифер Лопес (с кутюрной «купальной» шапочкой), Серены Уильямс (со стайлингом в виде кислотно-зеленых Nike), Дуа Липы (с расписной длинной юбкой) и Кендалл Дженнер (напоминающий костюм с карнавала в Рио-де-Жанейро).
Отдельная забава Бала Института костюма – игнорировать дресс-код и приехать в том, что понравилось из недавних коллекций дружественных брендов. Эмбер Валетта выбрала купальник Saint Laurent, стилизованный неоновой накидкой из перьев, Лили-Роуз Депп – платье Chanel, претворившееся нарядом Versace, Рэйчел Броснахэн – пучину рюш от Erdem, апеллирующую к цвету ее костюмов в сериале «Удивительная Миссис Мейзел», а хозяйка Met Gala Анна Винтур – образ от Карла Лагерфельда, специально подготовленный дизайнером незадолго до смерти.
Самыми обсуждаемыми гостями Met Gala-2019 стали Леди Гага, Эзра Миллер и актер сериала «Pose» Билли Портер. Первая переоделась прямо на красной дорожке, показав публике сразу четыре лука от Brandon Maxwell (в том числе розовое платье с сумкой в виде гигантского телефона и комплект нижнего белья вместе с повозкой с шампанским). Второй вышел в костюме Burberry c кутюрным обвесом, в женском парике со взбитыми локонами и с гипнотическим макияжем от визажиста Мими Чой, нарисовавшей звезде «Фантастических тварей» семь глаз (и сложно понять, какие из них настоящие!). А третий, который еще недавно значился во всех сводках с «Оскара» в своем бархатном платье с гипетрофированным шлейфом, появился на публике в образе египетской богини Исиды – естественно, на вынесенном троне и с золотыми крыльями.
Однако негласный приз за самое эффектное появление в Метрополитен-музее мы бы отдали не Билли Портеру, а певице Зендае. Девушка скосплеила образ Золушки в сказочном платье от Tommy Hilfiger, которое поменяло цвет с грязно-серого на сияюще-синий после магических манипуляций стилиста Лоу Роуча. Он же ответственен за преображение Селин Дион, которая в последние годы вошла в список мировых трендсеттеров: в этот раз певица надела платье Oscar de la Renta со шляпой из перьев, которая (вот увидите!) станет одним из главных мем-объектов этого дня.
Фото: REX/Shutterstock
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