Как работает первый в России эко-бренд с вещами из переработанной джинсы?

Петербуржцы Наталия Осикова и Виталий Осипов запустили бренд одежды из переработанного денима Jeans Revision. Сумки, фартуки и платья они шьют из старых джинсов с небольшими дефектами, которые забирают из благотворительного магазина «Спасибо!», подключая к процессу производства десятки людей с инвалидностью. «Собака.ru» поговорила с Наталией Осиковой о том, чем она занималась до проекта, почему заинтересовалась устойчивой модой и каких эко-привычек придерживается сама.

Создатели Jeans Revision Наталия Осикова и Виталий Осипов

Чем ты занималась до создания собственного бренда одежды? В 18 лет я познакомилась с независимым модельным скаутом, который отправил меня работать в Токио по контракту. Никакого опыта и портфолио у меня на тот момент не было — я только выпустилась из колледжа и даже не думала о карьере модели. После года рабочих поездок я вернулась в Россию и поступила в СПбГУ на восточный факультет, а после перевелась на философский — его и окончила. Сессии в Петербурге приходилось совмещать с жизнью и съемками в Нью-Йорке: я работала для брендов Michael Kors, Philipp Plein, American Eagle, Sonia Rykiel, Stella McCartney, Prada и Reebok, а также для журналов Cosmopolitan, L'Officiel и Harper's Bazaar.

Когда впервые задумалась о проблемах экологии в моде? За 10 лет работы моделью я посмотрела на фэшн-бизнес изнутри и поняла, как сильно мы зависим от красивой рекламной картинки и как много покупаем абсолютно ненужных вещей. В процессе более глубокого изучения темы, узнала много «грязных» (иногда даже шокирующих!) секретов. Например, о том, что хлопковая одежда, которую обожают все покупатели, не такая уж безопасная. Хлопок выращивают с использованием гербицидов и пестицидов, часть которых была разработана в нацистской Германии в качестве химического оружия. Из-за этого на хлопковых полях ежегодно умирает около 30 000 фермеров, а химикаты, которыми щедро орошают растения, через почву попадают в грунтовые воды, а оттуда — в реки, моря и в наши с вами тарелки. Люди, голосующие рублем за масс-маркет, даже не понимают, что убивают свое здоровье и планету. Я стараюсь им об этом рассказывать в своем telegram-канале «Нечего надеть», где составляю подборки различных российских эко-инициатив и компаний, способных в корне изменить наше сознание и индустрию.

Какие из них тебе больше всего нравятся? Магазины без упаковки «Покупай правильно», «Крупа» и «B12 Zero Waste», куда нужно приходить со своей банкой, мешочком или бутылкой, а также акция «Раздельный сбор», куда каждый горожанин может сдать вторсырье, если поблизости нет стационарных контейнеров для сортировки мусора.

Как появился бренд Jeans Revision? Однажды я села за швейную машинку и раскромсала несколько пар старых джинсов, чтобы сделать из них длинную лоскутную юбку. Муж застал меня за работой и буквально сразу же загорелся: «Слушай, да это отличная идея!» Мы стали размышлять о переработке джинсов и поняли, что можем делать много интересных и полезных вещей из первоклассного денима и при этом вносить скромный вклад в развитие устойчивой моды и осознанного потребления.

А чем раньше занимался супруг? Был ли связан с модой? Виталий 10 лет являлся соучредителем рекламного агентства полного цикла. Они с партнером занимались брендингом и ребрендингом, создавали фото- и видео-контент, проводили рекламные и PR-компании, делали сайты. В какой-то момент он перестал работать с компаниями, которые хотели «красиво упаковать» товары сомнительного качества и уже самостоятельно занялся брендингом и консалтингом компаний, взявших курс на эко-устойчивость.

Где вы нашли поставщиков денима? Я рассказала о нашей с мужем идее на одной из городских эко-лекций, и организаторы посоветовали обратиться за ненужными джинсами в «Спасибо!», «Лепту» и «Перемолку». На наш запрос ответили координаторы «Спасибо!», которые и стали отдавать нам пары с дефектами (сломанными молниями или утерянными пуговицами).

А где был организован производственный процесс? Мы живем в частном доме, и одно из его помещений постепенно превратилось в мастерскую и склад, где мы стали хранить и сортировать джинсы.

Что происходит с джинсами после сортировки? Они отправляются на стирку в промышленных машинах, которые располагаются в сети прачечных самообслуживания Prachka.com. Забиваем их до отказа, чтобы в одном объеме воды постиралось как можно больше вещей — этот способ позволяет сохранить природные ресурсы (воду и электроэнергию), а на бытовом уровне — снизить размер коммунальных платежей. Также мы используем для стирки безвредные вещества, которые не загрязняют воду, — покупаем их в небольшом магазине Naturaline, который, помимо кондиционера для белья и экологичного отбеливателя, предлагает детскую одежду из органических материалов.

Вы все делаете вдвоем? Нам помогают наши сотрудники — люди с инвалидностью, которых мы отыскали во «ВКонтакте» и обучили технологии распарывания вещей. Они попадают к ним как раз после этапа стирки. Так, с нами сотрудничает Марина, которая ограничена в движении и даже не может выйти на прогулку на улицу (третий этаж, дом без лифта). Она очень любит рукодельничать и расстраивается, когда подходит к концу очередная пара джинсов, а ее муж воспринимает процесс распарывания как медитацию — обычно он очень вспыльчив, но работа руками его успокаивает. Также в одной из семей есть парень с ножным протезом, который живет с мамой, кошкой и собакой. Они у нас самые скоростные (такое ощущение, что питомцы тоже подключены к процессу!) — только и успеваем привозить партии.

Какой следующий этап процесса? Мы приводим в первозданный вид полученную ткань, подвергая ее тщательной термической обработке с помощью горячего пара, а после разрабатываем дизайн новых вещей, используя плотный деним и надежную фурнитуру. Где вы берете фурнитуру? Там же, в «Спасибо!»: ребята отдают нам молнии, пуговицы и клепки с испорченных курток, худи и ремней перед тем, как отправить ткань на переработку.

Как вам удается практически не оставлять отходов при производстве? Я максимально бережно раскраиваю ткань, стараюсь использовать каждый сантиметр, наперед думаю, как лучше расположить лекала на наших кусочках денима. На западе уже есть специалисты-закройщики, которые работают по технологии zero waste, но они кроят из большого полотна в рулонах, а у нас совсем другая история — приходится проявлять изобретательность!

Jeans Revision и дальше будет выпускать изделия из денима? Или появится новый материал? Мы планируем работать с денимом, но добавлять к нему непромокаемые ткани и световоотражающие элементы. Их нам отдала в работу Марианна Павлова из компании «Мамасвет», которая выпускает светоотражающие аксессуары для пешеходов и в процессе производства оставляет несколько обрезков ткани и пленки. Они помогут сделать вещи Jeans Revision более практичными, стильными и безопасными, к тому же мы планируем добавить к рюкзакам, фартукам и шопперам джинсовую одежду для мужчин и женщин.

Чего вы в идеале хотите добиться своим проектом? Популяризации эко-устойчивой моды и повышения осознанности российского потребителя в целом. По сравнению с Нью-Йорком, где люди используют многоразовые трубочки, приходят в кофешопы с термо-кружками и предпочитают велосипед машине, нам нужно пройти еще долгий путь.

Каких эко-принципов вы сами придерживаетесь? Мы с мужем разделяем мусор, используем безвредную «Нехимию», ходим на местный рынок за продуктами со своей тарой, чистим зубы бамбуковыми щетками, моем голову органическим твердым шампунем (он упакован в простую бумагу, как мыло). Кроме того, я почти не покупаю одежду — у меня остался большой гардероб со времен модельной карьеры, а обувь заказываю только у локальных производителей — например, бренда AFOUR. Когда бываю в Москве, заглядываю в секонд-стор «Свалка»: в последний раз нашла там легендарный советский набор для игры в бадминтон и пару люксовых жакетов, идеально севших по фигуре. Кстати, недавно ребята организовали в Петербурге склад, куда можно принести ненужную одежду, а в скором времени планируют открыть магазин!