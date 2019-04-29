Майский номер «Собака.ru» впервые выйдет с тремя обложками. На каждой — потенциальная прима-балерина Мариинского театра!
Петербург заждался новой прима-балерины. Кто ею станет? Три возможные претендентки — три разные обложки «Собака.ru», впервые в истории журнала!
Поставить на будущую «этуаль» Мариинского театра можно, выбрав одну из версий, снятых фотографом Даниилом Ярощуком и подчеркнутых тотал-луками от Prada. С Марией Хоревой — ученицей Людмилой Ковалевой, сотворившей и Диану Вишневу, и Ольгу Смирнову. С Мей Нагаиса — выпускницей Академии принцессы Грейс в Монте-Карло, которую сравнивают с легендарной парижанкой Лиан Дейде. Или с Надеждой Батоевой — исполнительницей самых сказочных и красивых ролей (от Принцессы Авроры в «Спящей Красавице» до Одиллии в «Лебедином озере»). О каждой из них в майском номере журнала рассказывает критик Анна Гордеева, заключая: «Надо брать!»
Анна Гордеева
в интервью «Собака.ru»
«В балерины не попадают просто так: недостаточно только таланта, только работоспособности, только здоровья. Нужно все вместе — и чтобы худрук тебя "видел", и травмы щадили, и чтобы способности позволяли включаться в самые разные стили хореографов (если в театре нет главного балетмейстера, утверждающего только свой стиль, — но такое теперь уже редкость). Назначение новой балерины всегда событие в балетном мире, его ждут с нетерпением, его обсуждают пристрастно. Последний раз изящный прыжок на верхнюю ступеньку карьерной лестницы был совершен четыре года назад — балериной стала Оксана Скорик. А до нее аж в 2008 году этот статус получила Алина Сомова. Подходит время новых триумфов. Погадаем, кто будет следующей?»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.