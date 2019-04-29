В Таллине откроется совместная выставка Томми Кэша и Рика Оуэнса
Кажется, мы нашли отличный вариант для путешествия на майские праздники — художественная галерея Kumu в Таллине! 3 мая там откроется совместная выставка главной рэп-звезды постсоветского пространства Томми Кэша и популяризатора перформативной моды Рика Оуэнса. На ней будут представлены как индивидуальные, так и совместные работы авторов, которых, по мнению организаторов, характеризует «смелое обращение с человеческим телом, умышленное обыгрывание атрибутов фетишизма и нестандартная презентация гендерной принадлежности»
Напомним, Рик Оуэнс приглашал эстонского рэпера на показ весенне-летней коллекции в Париже. После дизайнер участвовал в записи трека «Mona Lisa», который вошел в альбом Томми Кэша «¥€$».
Что: Выставка «Tommy Cash and Rick Owens. The Pure and the Damned»
Где: галерея Kumu в Таллине
Когда: с 3 мая по 15 сентября
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