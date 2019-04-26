Московский Международный кинофестиваль-2019: Алла Вербер, Марина Александрова и другие гости церемонии закрытия

В театре «Россия» прошла церемония закрытия 41-го Московского Международного фестиваля. Первый приз — статуэтку «Золотой Святой Георгий» — получил фильм Фархата Шарипова «Тренинг личностного роста». Теперь показываем главных героев красной дорожки — от Аллы Вербер с бриллиантовым телефоном от Judith Leiber до Ирины Безруковой в платье из новой коллекции Alena Akhmadullina.

Алла Вербер в платье Balmain и украшениях Mercury

Марина Александрова в комбинезоне Ralph Lauren

Кристина Асмус в платье Armani

Анна Снаткина

Александр Кузнецов

«Алло, это ЦУМ? Я купила здесь все!», — говорит по гигантскому телефону, украшенному тысячей стразов, вице-президент компании Mercury Алла Константиновна Вербер. Она — главная модная героиня Московского Международного кинофестиваля хотя бы потому, что умеет иронизировать над модой и над собой, продолжая создавать глобальные мемы. Ее телефон — а точнее сумка от американского бренда Judith Leiber — стала самым ярким моментом красной дорожки: все остальные гости — от Кристины Асмус до Сати Казановой — выбрали консервативные black-tie наряды, стилизованные бриллиантовыми украшениями от Chopard.

Сати Казанова в платье Rasario и украшениях Mercury

Ирина Безрукова в Alena Akhmadullina

Дарья Повереннова

Екатерина Волкова

Анастасия Меськова в платье Laroom

Мария Кожевникова в платье Humariff

Альбина Джанабаева

Пока коллеги выгуливали черно-белые платья-комбинации, Марина Александрова и Анна Снаткина позировали в комбинезонах и пайеточных костюмах — тренды Каннского кинофестиваля, заданные еще два года назад, наконец пришли на российскую ковровую дорожку. Среди других заметных образов (со знаком «минус» или «плюс») — Ирина Безрукова в инфантильном Alena Akhmadullina и Мария Кожевникова в лавандовом Humariff: актрисы как бы намекают — череда выпускных балов не за горами!