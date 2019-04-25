Кит Харингтон провел экскурсию по костюмерной «Игры Престолов» — и она огромная!

Английский актер Кит Харингтон, который исполнил роль Джона Сноу в «Игре Престолов», стал героем программы Андерсона Купера «60 минут». Он провел журналисту экскурсию по костюмерной сериала, где хранятся черепа, куклы, оружие и наряды из культовых эпизодов, в том числе белое меховое пальто Дайенерис Таргариен, от которого фанаты сходили с ума в 2017-м, и мантия Джона Сноу, сделанная из обычных ковров IKEA.