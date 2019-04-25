Кит Харингтон провел экскурсию по костюмерной «Игры Престолов» — и она огромная!
Английский актер Кит Харингтон, который исполнил роль Джона Сноу в «Игре Престолов», стал героем программы Андерсона Купера «60 минут». Он провел журналисту экскурсию по костюмерной сериала, где хранятся черепа, куклы, оружие и наряды из культовых эпизодов, в том числе белое меховое пальто Дайенерис Таргариен, от которого фанаты сходили с ума в 2017-м, и мантия Джона Сноу, сделанная из обычных ковров IKEA.
Напомним, сейчас HBO показывает последний, восьмой, сезон «Игры Престолов» — первая серия вышла 14 апреля. К окончанию сериала телеканал выпустит документальный фильм о его съемках — проект получил название «Игра престолов: последний дозор».
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