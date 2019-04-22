ДЛТ Fashion Show-2019: самые модные гости события
В ДЛТ прошел ежесезонный показ актуальных коллекций Balenciaga, Vetements, Alexander Wang, Dries Van Noten и Chloé. «Собака.ru» сфотографировала гостей фронт-роу, которые выглядели даже эффектнее, чем модели на подиуме, и расспросила, какие (анти) тренды они могут выделить в этом сезоне.
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На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga
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На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga
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На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga
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На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga
Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
«Я очень люблю цветочный принт, но никогда его не ношу — вывешиваю в гардеробе и любуюсь! Не считаю, что какие-то тренды устаревают, но, например, босоножки на платформе не вызывают у меня положительных эмоций»
Юлия Матвиенко, дизайнер JM Studio
«Не стоит носить объемные худи, вещи с логотипами, чокеры, косухи и рваные джинсы. Вместо них — брюки из вареного денима, силуэтные пальто и верхнюю одежду или платья с плиссировкой»
Михаил Стацюк, главный редактор сайта «Собака.ru»
«Главной тенденцией в этом, как и во всех предыдущих сезонах, считаю самоиронию. Одежда должна доставлять удовольствие и вызывать эмоцию. Что устарело? Слишком серьезное отношение к себе!»
Ирина Оганова, писатель
«Я не очень разбираюсь в трендах. Выявляю свой стиль и из новых коллекций выбираю только то, что в него вписывается. Также люблю унисекс. Антитренды тоже не смогу выделить — я терпима, мне нравится все!»
Вероника Куваева, стилист
«Главными трендами весны считаю удлиненные шорты, банты и повязки в волосах, очки-терминаторы и жемчуг во всех его проявлениях. А вот бомж-стиль, который был популярен в прошлых сезонах, уже надоел»
Александр и Вероника Ерохины, футболист «Зенита» с супругой
Вероника: «С наступлением тепла буду носить летящие платья — мне очень нравится вернувшийся тренд на женственные и нежные образы. Хотя, если честно, к тенденциям отношусь спокойно — не слежу за модой и поддерживаю собственный стиль!»
Кирилл Иванов, дизайнер Bat Norton
«Самая модная одежда на сегодняшней день — та, над которой очевидно много работали. Из технологичных тканей, с множеством карманов, с не прошитыми, а спаянными швами. Из антитрендов выделю нарочитую женственность, излишнюю халеность, огромные каблуки, как в 2008 году»
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На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens
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На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens
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На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens
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На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens
Антон Матюхин, иллюзионист
«Мне кажется, сегодня, когда любой культ живет два-три дня, нельзя всерьез говорить о трендах. Они меняются! Надо улавливать те стили, которые недавно стартовали, получили обоснование и закрепились в обществе. Например, мужской спорт, пропитанный шовинизмом и хейтерством, как в луках берлинского диджея Патрика Мейсона»
Галина Голованова, режиссер-постановщик фэшн-шоу
«Я в восторге от восточных мотивов в одежде — кимоно и азиатских принтов. Также интересно наблюдать, как девушки носят велосипедки — одну из самых повторяющихся вещей на мировом подиуме. А вот логомания, всевозможные надписи утомили»
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На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga
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На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga
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На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga
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На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga
Данил Куюдин, «катаюсь на сноуборде, отдыхаю, гоняю на машине»
«Главные тренды сезона — не запариваться, выбирать удобное и не носить узкие штаны. Антитренды — быть жиробилдером, вонять колбасой и грызть ногти»
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На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym
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На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym
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На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym
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На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym
Юлия Воронова, владелица салона дизайнерской оптики Optics Gallery
«Я приветствую элегантность во всех ее проявлениях, но обязательно в сочетании с концептуальным стилем. Удлиненные широкие шорты из хлопка — с широкоплечим пиджаком или джинсовой жилеткой, струящееся платье — с лосинами и кедами. Также этим летом в гардеробе каждой модницы должны быть полуспортивные очки-маска неординарных цветов. Но и маленькие очки на цепочке никто не отменяет!»
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На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann
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На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann
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На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann
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На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann
Марина Матюхина, фитнес-тренер
«Самые модные бренды последних лет — Saint Laurent, Off-White и Balenciaga. А вот Versace и John Richmond я бы носить не стала»
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На Александре: плащ немецкого бренда, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы Levi’s, винтажные очки. На Екатерине: сумка Coccinelle
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На Александре: плащ немецкого бренда, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы Levi’s, винтажные очки
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На Александре: плащ немецкого бренда, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы Levi’s, винтажные очки
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На Екатерине: сумка Coccinelle
Александр Сергеенко и Екатерина Черн, арт-дилер с девушкой
«В моде животный принт, латекс и мех. Но только искусственный! Вне трендов — стразы, черепа и все, что связано с броским гламуром»
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На Дарье: бомбер итальянского бренда, боди из масс-маркета, брюки Adidas, сумка Balenciaga, кроссовки Rick Owens
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На Дарье: бомбер итальянского бренда, боди из масс-маркета, брюки Adidas, сумка Balenciaga, кроссовки Rick Owens
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На Дарье: бомбер итальянского бренда, боди из масс-маркета, брюки Adidas, сумка Balenciaga, кроссовки Rick Owens
Дарья Короткова, сотрудница страховой компании
«В тренде сегодня "стиль Вассермана" — жилетки с карманами и широкие штаны, причем как у парней, так и у девушек. А антитрендов попросту нет — мода свободна от всех предрассудков, главное — не изменять себе!»
Анастасия Шевцова, балерина и диджей
«Я не очень люблю понятие "тренд". Человек должен одеваться в соответствии со своим настроением и индивидуальностью. Захотелось надеть парик и кринолин в эпоху нормкора — пожалуйста! Я за смелость и выражение во всем!»
Тимофей Русаков и Smolboi, многократный победитель международных юношеских турниров по конному спорту и фэшн-блогер
«Мы движемся к жесткой феминизации культуры: юбки, прозрачные блузы и розовые штаны — будущее мужской моды. Если говорить о том, что уже устарело — это марка Supreme»
Юрий Питенин, дизайнер Saint-Tokyo
«Смело носите велосипедки и любые вещи на два пальца выше колена. Ушедшим трендом считаю узкие и спортивные очки»
Александра Федо, персональный стилист, владелица resale-бутика «Комильфо»
«В этом сезоне я выбираю крошечные сумки, микс спорта и классики, белый цвет и вареный деним. А вот от таких вещей, как джинсы-скинни и кроссовки Balenciaga, стоит отказаться»
Фото: Дмитрий Колесов
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