ДЛТ Fashion Show-2019: самые модные гости события

В ДЛТ прошел ежесезонный показ актуальных коллекций Balenciaga, Vetements, Alexander Wang, Dries Van Noten и Chloé. «Собака.ru» сфотографировала гостей фронт-роу, которые выглядели даже эффектнее, чем модели на подиуме, и расспросила, какие (анти) тренды они могут выделить в этом сезоне.

На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga

На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga

На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga

На Яне: плащ Vetements, жакет Rochas, брюки Dries Van Noten, сумка Chanel, кроссовки Balenciaga

Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru» «Я очень люблю цветочный принт, но никогда его не ношу — вывешиваю в гардеробе и любуюсь! Не считаю, что какие-то тренды устаревают, но, например, босоножки на платформе не вызывают у меня положительных эмоций»

На Юлии: пальто Jacquemus, сумка и обувь Celine



Юлия Матвиенко, дизайнер JM Studio «Не стоит носить объемные худи, вещи с логотипами, чокеры, косухи и рваные джинсы. Вместо них — брюки из вареного денима, силуэтные пальто и верхнюю одежду или платья с плиссировкой»

На Михаиле: пальто Thom Browne, футболка Tatyana Parfionova, брюки H&M, кроссовки Gucci

На Михаиле: пальто Thom Browne, футболка Tatyana Parfionova, брюки H&M, кроссовки Gucci

На Михаиле: пальто Thom Browne, футболка Tatyana Parfionova, брюки H&M, кроссовки Gucci

Михаил Стацюк, главный редактор сайта «Собака.ru» «Главной тенденцией в этом, как и во всех предыдущих сезонах, считаю самоиронию. Одежда должна доставлять удовольствие и вызывать эмоцию. Что устарело? Слишком серьезное отношение к себе!»

На Ирине: жакет, рубашка и брюки Saint Laurent, сумка Chanel, ботильоны Louis Vuitton

На Ирине: жакет, рубашка и брюки Saint Laurent, сумка Chanel, ботильоны Louis Vuitton

Ирина Оганова, писатель «Я не очень разбираюсь в трендах. Выявляю свой стиль и из новых коллекций выбираю только то, что в него вписывается. Также люблю унисекс. Антитренды тоже не смогу выделить — я терпима, мне нравится все!»

На Веронике: плащ Bevza, ожерелье Lanvin, сумка Hermes, босоножки Alexander Wang

На Веронике: плащ Bevza, ожерелье Lanvin, сумка Hermes, босоножки Alexander Wang

На Веронике: плащ Bevza, ожерелье Lanvin, сумка Hermes, босоножки Alexander Wang

Вероника Куваева, стилист «Главными трендами весны считаю удлиненные шорты, банты и повязки в волосах, очки-терминаторы и жемчуг во всех его проявлениях. А вот бомж-стиль, который был популярен в прошлых сезонах, уже надоел»

На Веронике: джинсы и обувь Valentino, сумка Dior, пояс Gucci. На Александре: куртка Dolce & Gabbana, кофта Gucci, джинсы Asos

На Веронике: джинсы и обувь Valentino, сумка Dior, пояс Gucci

На Александре: куртка Dolce & Gabbana, кофта Gucci, джинсы Asos

Александр и Вероника Ерохины, футболист «Зенита» с супругой Вероника: «С наступлением тепла буду носить летящие платья — мне очень нравится вернувшийся тренд на женственные и нежные образы. Хотя, если честно, к тенденциям отношусь спокойно — не слежу за модой и поддерживаю собственный стиль!»

На Кирилле: панама и кроссовки Bat Norton, бадлон и бомбер Zara, брюки собственного дизайна

На Кирилле: панама и кроссовки Bat Norton, бадлон и бомбер Zara, брюки собственного дизайна

На Кирилле: панама и кроссовки Bat Norton, бадлон и бомбер Zara, брюки собственного дизайна

Кирилл Иванов, дизайнер Bat Norton «Самая модная одежда на сегодняшней день — та, над которой очевидно много работали. Из технологичных тканей, с множеством карманов, с не прошитыми, а спаянными швами. Из антитрендов выделю нарочитую женственность, излишнюю халеность, огромные каблуки, как в 2008 году»

На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens

На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens

На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens

На Антоне: очки Oakley, перстень Maison Margiela, кофта Nike, брюки Dainese, пояс Vanguard, сумка A-Cold-Wall*, кроссовки Rick Owens

Антон Матюхин, иллюзионист «Мне кажется, сегодня, когда любой культ живет два-три дня, нельзя всерьез говорить о трендах. Они меняются! Надо улавливать те стили, которые недавно стартовали, получили обоснование и закрепились в обществе. Например, мужской спорт, пропитанный шовинизмом и хейтерством, как в луках берлинского диджея Патрика Мейсона»

На Гале: костюм Yulia Prokhorova.Beloe Zoloto, сумка Marni, туфли Roberto Verino



На Гале: костюм Yulia Prokhorova.Beloe Zoloto, сумка Marni, туфли Roberto Verino

Галина Голованова, режиссер-постановщик фэшн-шоу «Я в восторге от восточных мотивов в одежде — кимоно и азиатских принтов. Также интересно наблюдать, как девушки носят велосипедки — одну из самых повторяющихся вещей на мировом подиуме. А вот логомания, всевозможные надписи утомили»

На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga

На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga

На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga

На Даниле: костюм — американская старая классика, футболка и ремень Nike, ключи на поясе, кольца John Richmond, кроссовки и сумка Balenciaga

Данил Куюдин, «катаюсь на сноуборде, отдыхаю, гоняю на машине» «Главные тренды сезона — не запариваться, выбирать удобное и не носить узкие штаны. Антитренды — быть жиробилдером, вонять колбасой и грызть ногти»

На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym

На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym

На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym

На Юлии: ободок Prada, серьги Magda Butrym, куртка Alexander Terekhov, брюки Isabel Marant, клатч Dior, босоножки Magda Butrym

Юлия Воронова, владелица салона дизайнерской оптики Optics Gallery «Я приветствую элегантность во всех ее проявлениях, но обязательно в сочетании с концептуальным стилем. Удлиненные широкие шорты из хлопка — с широкоплечим пиджаком или джинсовой жилеткой, струящееся платье — с лосинами и кедами. Также этим летом в гардеробе каждой модницы должны быть полуспортивные очки-маска неординарных цветов. Но и маленькие очки на цепочке никто не отменяет!»

На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann

На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann

На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann

На Марине: куртка, топ и сумка Saint Laurent, джинсы Levi’s, ботильоны Haider Ackermann

Марина Матюхина, фитнес-тренер «Самые модные бренды последних лет — Saint Laurent, Off-White и Balenciaga. А вот Versace и John Richmond я бы носить не стала»

На Александре: плащ немецкого бренда, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы Levi’s, винтажные очки. На Екатерине: сумка Coccinelle

На Александре: плащ немецкого бренда, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы Levi’s, винтажные очки

На Александре: плащ немецкого бренда, рубашка Dolce & Gabbana, джинсы Levi’s, винтажные очки

На Екатерине: сумка Coccinelle

Александр Сергеенко и Екатерина Черн, арт-дилер с девушкой «В моде животный принт, латекс и мех. Но только искусственный! Вне трендов — стразы, черепа и все, что связано с броским гламуром»

На Дарье: бомбер итальянского бренда, боди из масс-маркета, брюки Adidas, сумка Balenciaga, кроссовки Rick Owens

На Дарье: бомбер итальянского бренда, боди из масс-маркета, брюки Adidas, сумка Balenciaga, кроссовки Rick Owens

На Дарье: бомбер итальянского бренда, боди из масс-маркета, брюки Adidas, сумка Balenciaga, кроссовки Rick Owens

Дарья Короткова, сотрудница страховой компании «В тренде сегодня "стиль Вассермана" — жилетки с карманами и широкие штаны, причем как у парней, так и у девушек. А антитрендов попросту нет — мода свободна от всех предрассудков, главное — не изменять себе!»

На Анастасии: винтажные халат и обувь, привезенные папой из Китая, сумка Saint Laurent

На Анастасии: винтажные халат и обувь, привезенные папой из Китая, сумка Saint Laurent

Анастасия Шевцова, балерина и диджей «Я не очень люблю понятие "тренд". Человек должен одеваться в соответствии со своим настроением и индивидуальностью. Захотелось надеть парик и кринолин в эпоху нормкора — пожалуйста! Я за смелость и выражение во всем!»

На Тимофее: толстовка Wasted Paris, сумка Balenciaga, кроссовки Nike. На Smolboi: винтажные рубашка и шорты

На Smolboi: винтажные шорты

На Тимофее: толстовка Wasted Paris, сумка Balenciaga, кроссовки Nike

Тимофей Русаков и Smolboi, многократный победитель международных юношеских турниров по конному спорту и фэшн-блогер «Мы движемся к жесткой феминизации культуры: юбки, прозрачные блузы и розовые штаны — будущее мужской моды. Если говорить о том, что уже устарело — это марка Supreme»

На Юре: пиджак и футболка Saint-Tokyo, брюки UNIQLO, казаки Balmain

На Юре: пиджак и футболка Saint-Tokyo, брюки UNIQLO, казаки Balmain

На Юре: пиджак и футболка Saint-Tokyo, брюки UNIQLO, казаки Balmain

Юрий Питенин, дизайнер Saint-Tokyo «Смело носите велосипедки и любые вещи на два пальца выше колена. Ушедшим трендом считаю узкие и спортивные очки»

На Александре: костюм Celine, сумка Gucci, туфли MSGM

На Александре: костюм Celine, сумка Gucci, туфли MSGM

На Александре: костюм Celine, сумка Gucci, туфли MSGM

Александра Федо, персональный стилист, владелица resale-бутика «Комильфо» «В этом сезоне я выбираю крошечные сумки, микс спорта и классики, белый цвет и вареный деним. А вот от таких вещей, как джинсы-скинни и кроссовки Balenciaga, стоит отказаться»