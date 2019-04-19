Московский Международный кинофестиваль-2019: самые заметные образы открытия
В Москве стартовал 41-й Международный кинофестиваль: помимо мощной заявленной программы, он отличился еще и красной дорожкой. Свои интерпретации мировых тенденций показали Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Кристина Асмус и Маруся Фомина — «Собака.ru» рассказывает об их платьях, костюмах и украшениях.
Если на Каннском кинофестивале поддерживают французских дизайнеров (от Chanel до Louis Vuitton), на Венецианском — итальянских (от Alberta Ferretti до Valentino), то на Московском — по традиции российских. Как раз недавно в столице завершилась Неделя моды, где отечественные бренды показали коллекции сезона осень-зима 2019/20 — некоторые из них (от Yanina Couture, Victoria Andreyanova и YAKUBoWITCH) пригодились актрисам, певицам и блогерам уже сейчас.
Платья с воротниками-стойками, страусиными перьями и рукавами-тюльпанами стилизовали бриллиантовыми украшениями Chopard. Швейцарский ювелирно-часовой дом является официальным спонсором Московского Международного кинофестиваля и отвечает за статуэтки и специальный приз «за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского», который вручается с 2001 года.
Фото: Анна Темерина, Виктор Бойко, Анастасия Иванова, Александр Мурашкин
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.