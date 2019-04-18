Coachella-style: как одеваются гости самого модного музыкального фестиваля планеты?

В Калифорнии проходит фестиваль Coachella — одно из самых крупных и модных музыкальных событий года, на которое традиционно съезжаются все голливудские звезды — от ангелов Victoria’s Secret до певицы Жанель Монэ. «Собака.ru» собрала самые классные образы гостей «анти-Вудстока», по примеру которых можно готовить наряды на грядущее лето.

Винни Харлоу

Пэрис Хилтон, фото @jerittclark

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, фото @justinbieber

Алессандра Амбросио, фото @alessandraambrosio

Каролин Эйнофф, фото @caro_e_

Джиджи Хадид

В калифорнийском городке Индио ежегодно устанавливают лучшую площадку для Instagram-фотосессий. С ней не сравнится ни Галерея Лафайет в рождественские праздники, ни фестиваль Burning Man, который проходит в конце лета: подвешенный в воздухе астронавт, гигантское колесо обозрения и позолоченная карусель с единорогами влекут сюда моделей, блогеров, дизайнеров и стилистов. Одни наслаждаются выступлениями гастролирующих артистов — Дональда Гловера, Джейдена Смита, Селены Гомес и Арианы Гранде, другие мечтают встретить больших знаменитостей — Пэрис Хилтон, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид, а третьи надеются привлечь в свой профиль больше подписчиков — одна фотография на фоне красочного сет-дизайна, и вуаля — вы популярны!

Елена Летучая, фото @elenapegas

Белла Торн

Мэдисон Грейс и Виктория Джастис

Эльза Хоск, фото @hoskelsa

Джеймс Чарльз, фото @jamescharles

Жанель Монэ

St. Vincent

Карина Нигай, фото @karina_nigay

Дональд Гловер

Instagrammable-фестиваль требует от гостей таких же образов — тем более, что только здесь можно свободно расхаживать в сетке на голое тело, перебарщивать с блестками и игнорировать брюки. Именно Coachella популяризировала переводные татуировки, кожаные казаки и ультракороткие шорты, которые мы носили в прошлые сезоны и продолжаем выгуливать до сих пор. А в этот раз фестиваль лоббирует в тренды переливающиеся ботфорты, перфорированные кроп-топы, платья-разлетайки в этническом стиле и жемчужные заколки, которые нужно носить сразу по несколько штук.

Кэти Перри, фото @katyperry

Эмили Ратаковски

Эшли Симпсон, фото @ashleesimpsonross

Джиджи Хадид, фото @gigihadid

Селена Гомес, фото @selenagomez

Хейли Бибер

Алессандра Амбросио, фото @alessandraambrosio

Леоми Андерсон, фото @leomieanderson

Шанина Шейк и Жасмин Тукс, фото @shaninamshaik

Судя по образам Хейли Бибер, Эшли Симпсон, Ванессы Хадженс и Леони Андерсон нам также не стоит стесняться «неприкрытого» нижнего белья. Теперь его модно носить прямо на людях, сочетая с вязаными кардиганами, ботинками на платформе, прозрачными пеньюарами, рваными джинсами и жилетками тай-дай. Именно этот эффект, получаемый через технику узлового окрашивания, является самым аутентичным на музыкальном фестивале: в футболках с гипнотическим ярким принтом ходили американские представители движения хиппи.

Лулу Сальвадори, фото @lululus

Билли Айлиш и Yungblud

Джейден Смит

Роуз Вандекерклов, фото @roses_cloud

Ванесса Хадженс, фото @vanessahudgens

Саша Зверева, фото @sashazvereva

Жизель Оливейра, фото @giizeleoliveira

Сара Сампайо, фото @sarasampaio

В свою очередь, Жизель Оливейра, Кендалл Дженнер, Сара Сампайо и самая обсуждаемая певица последних недель Билли Айлиш пропагандируют ковбойские платки и «медицинские» маски. Для них это едва ли не единственное средство спастись от пыли, столбы которой ежедневно поднимаются в долине, а для нас — демократичное средство стайлинга костюмов со звериным принтом, платьев в стиле 2000-х и коротких шорт, надетых на черные колготки.