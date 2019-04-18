Coachella-style: как одеваются гости самого модного музыкального фестиваля планеты?
В Калифорнии проходит фестиваль Coachella — одно из самых крупных и модных музыкальных событий года, на которое традиционно съезжаются все голливудские звезды — от ангелов Victoria’s Secret до певицы Жанель Монэ. «Собака.ru» собрала самые классные образы гостей «анти-Вудстока», по примеру которых можно готовить наряды на грядущее лето.
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Винни Харлоу
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Пэрис Хилтон, фото @jerittclark
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Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, фото @justinbieber
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Алессандра Амбросио, фото @alessandraambrosio
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Каролин Эйнофф, фото @caro_e_
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Джиджи Хадид
В калифорнийском городке Индио ежегодно устанавливают лучшую площадку для Instagram-фотосессий. С ней не сравнится ни Галерея Лафайет в рождественские праздники, ни фестиваль Burning Man, который проходит в конце лета: подвешенный в воздухе астронавт, гигантское колесо обозрения и позолоченная карусель с единорогами влекут сюда моделей, блогеров, дизайнеров и стилистов. Одни наслаждаются выступлениями гастролирующих артистов — Дональда Гловера, Джейдена Смита, Селены Гомес и Арианы Гранде, другие мечтают встретить больших знаменитостей — Пэрис Хилтон, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид, а третьи надеются привлечь в свой профиль больше подписчиков — одна фотография на фоне красочного сет-дизайна, и вуаля — вы популярны!
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Елена Летучая, фото @elenapegas
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Белла Торн
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Мэдисон Грейс и Виктория Джастис
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Эльза Хоск, фото @hoskelsa
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Джеймс Чарльз, фото @jamescharles
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Жанель Монэ
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St. Vincent
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Карина Нигай, фото @karina_nigay
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Дональд Гловер
Instagrammable-фестиваль требует от гостей таких же образов — тем более, что только здесь можно свободно расхаживать в сетке на голое тело, перебарщивать с блестками и игнорировать брюки. Именно Coachella популяризировала переводные татуировки, кожаные казаки и ультракороткие шорты, которые мы носили в прошлые сезоны и продолжаем выгуливать до сих пор. А в этот раз фестиваль лоббирует в тренды переливающиеся ботфорты, перфорированные кроп-топы, платья-разлетайки в этническом стиле и жемчужные заколки, которые нужно носить сразу по несколько штук.
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Кэти Перри, фото @katyperry
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Эмили Ратаковски
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Эшли Симпсон, фото @ashleesimpsonross
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Джиджи Хадид, фото @gigihadid
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Селена Гомес, фото @selenagomez
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Хейли Бибер
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Алессандра Амбросио, фото @alessandraambrosio
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Леоми Андерсон, фото @leomieanderson
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Шанина Шейк и Жасмин Тукс, фото @shaninamshaik
Судя по образам Хейли Бибер, Эшли Симпсон, Ванессы Хадженс и Леони Андерсон нам также не стоит стесняться «неприкрытого» нижнего белья. Теперь его модно носить прямо на людях, сочетая с вязаными кардиганами, ботинками на платформе, прозрачными пеньюарами, рваными джинсами и жилетками тай-дай. Именно этот эффект, получаемый через технику узлового окрашивания, является самым аутентичным на музыкальном фестивале: в футболках с гипнотическим ярким принтом ходили американские представители движения хиппи.
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Лулу Сальвадори, фото @lululus
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Билли Айлиш и Yungblud
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Джейден Смит
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Роуз Вандекерклов, фото @roses_cloud
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Ванесса Хадженс, фото @vanessahudgens
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Саша Зверева, фото @sashazvereva
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Жизель Оливейра, фото @giizeleoliveira
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Сара Сампайо, фото @sarasampaio
В свою очередь, Жизель Оливейра, Кендалл Дженнер, Сара Сампайо и самая обсуждаемая певица последних недель Билли Айлиш пропагандируют ковбойские платки и «медицинские» маски. Для них это едва ли не единственное средство спастись от пыли, столбы которой ежедневно поднимаются в долине, а для нас — демократичное средство стайлинга костюмов со звериным принтом, платьев в стиле 2000-х и коротких шорт, надетых на черные колготки.
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Ариана Гранде
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Жизель Оливейра, фото @giizeleoliveira
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Джули Сариньяна, фото @sincerelyjules
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Лорена Рэй, фото @lorena
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Эшли Шуберг, фото @miss_gunner
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Пэрис Берелк, фото @theparisberelc
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Соня Бен Аммар, фото @itsnotsonia
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Таилис Феррейра, фото @thaylise_ferreira
Фото: REX/Shutterstock
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