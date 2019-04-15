Новая рекламная кампания Gucci: древнегреческий храм, хардкор-панки и кружевные колготки

Gucci показали рекламную кампанию pre-fall коллекции, автором которой по традиции стал Глен Лачфорд. Бархатные свитшоты, богемные платья, жаккардовые жакеты и кружевные колготки фотограф решил отснять на хардкор-панках, бодибилдерах и серферах в археологическом парке Селинунт.

Напомним, в декабре прошлого года Gucci показали лукбук от режиссера Хармони Корина, известного по фильмам «Детки», «Гуммо» и «Мистер Одиночество». А в феврале бренд презентовал кампанию по мотивам старых голливудских лент: «Джентльмены предпочитают блондинок», «Поющие под дождем», «Американец в Париже» и «Девушка с обложки».