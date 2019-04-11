Знакомьтесь, Юлия Алешичева — 81-летняя бабушка с деменцией, которая делает феноменальные вышивки по работам Кустодиева и Джорджоне

81-летняя Юлия Алешичева из Ленинградской области делает вышивки, достойные галерей современного искусства. Под кутюрную интерпретацию работ Кустодиева, Джорджоне и портретов Spice Girls ее внук Ян Горкунов завел Instagram «Girl from 1938», на который за пару дней подписались 3000 человек. «Собака.ru» взяла у Яна первое интервью о его бабушке — о том, кем она проработала всю свою жизнь, почему начала вышивать без опыта, и как ремесло позволяет ей бороться с синдромом деменции.

Юлия Алешичева

Юлия Алешичева с внуком Яном Горкуновым

Юлия родилась в 1938 году в Калининской области, станция Спирово, и провела все детство без отца — его забрали на фронт, где он пропал без вести. В юности Юлия по распределению после учебы была направлена в эстонский город Пярну для поступления в лесотехнический техникум, а после перебралась в Карелию, где какое-то время была секретарем партийной организации, ратовала за коммунизм и читала журналы «Агитатор», «Партийная жизнь» и «Молодой комсомолец». Творческого прошлого у нее не было — в пятилетнем возрасте она научилась вышивать, но в молодости этим так и не занималась. К вышивке она вернулась лишь пять лет назад, когда у нее сгорела дача и развилась деменция.

До сих пор неизвестно, от чего сгорела дача Юлии. Возможно, виновата неисправная электропроводка, а может, был совершен поджог — в том районе много колоний-поселений. Во время пожара моей бабушки не было дома, а вот ее собачка и кот Пьер Безухов, который действительно был без уха, сгорели заживо. Бабушка видела пожар, рыдала, каталась от горя по земле, но ничего не могла сделать. Дачный дом был старинным, 19 века, с настоящей русской печкой-лежанкой.

Вышивки Юлии Алешичевой не продаются, но, возможно, их вскоре можно будет увидеть на выставках

Вышивка Юлии Алешичевой по мотивам работы Джорджо Барбарелли да Кастельфранко

Геркулес Фарнезский в интерпретации Юлии Алешичевой

В инстаграме Юлии очень много вышивок с изображением животных

«Девушка загорает» в исполнении Юлии Алешичевой

Работа Юлии Алешичевой 2017 года

Венера Медичи в интерпретации Юлии Алешичевой

После пожара бабушке диагностировали деменцию — при этом синдроме, к которому по статистике склонно 60-70% пожилых людей, память и ход мыслей начинают деградировать. Юлия стала путать имена своих родных и друзей, даты и события. Потом она начала забывать, кто и кем ей приходится: иногда думает, что ее родная дочь — это медсестра или может на меня посмотреть и спросить, кто моя мама. Когда мы ей все объясняем, она сокрушается: «Как я могла это забыть?» Поэтому да, краткосрочная память ее подводит, но мы перевезли бабушку из Карелии в поселок Вырица в Ленинградской области, где она сейчас живет вместе с моей мамой, и поддерживаем лекарствами, прогулками и уходом.

Вышиванием она захотела заниматься сама, никто ее к этому не подталкивал. Начала с наволочек на подушки с изображением цветов — находила у себя газеты и календари с красивыми картинками, распускала нитки из трикотажных кофт и принималась за работу. Потом уже вышивала на любых кусках ткани, сшитых между собой, — когда у нее получилась «Русская Венера в бане», мы были в восторге, смеялись, поняли, что у нее есть собственный стиль и видение картин. Вышивание во многом помогает ей бороться с деменцией: она расслабляется, улыбается, радуется жизни несмотря на свою довольно непростую судьбу.

Юлия Алешичева в юности

Моя бабушка была замужем трижды. Ее первого мужа, моего дедушку, звали Владимир — он утонул в 32 года. От него у Юлии осталось три дочери, одна из которых умерла в младенчестве. Со вторым супругом, очень интеллигентным и образованным человеком, они разошлись, и через какое-то время он скончался уже в другом браке. С третьим мужем Юлия прожила долгие годы, но он, к сожалению, умер от сердечного приступа. Сегодня бабушка рассказывает о своих мужьях с ностальгической улыбкой — многие истории я записываю в ее Instagram.

Идея завести бабушке страничку в социальных сетях появилась в прошлом году: я посчитал, что ее талантливые работы должны увидеть не только родные и близкие люди — может, ее пример вдохновит кого-то на творчество вопреки возрасту, критике, отсутствию навыков и состоянию здоровья. Сейчас страничка начинает пользоваться популярностью — одной из самых интересных работ Юлии подписчики называют портреты Spice Girls. В детстве я был фанатом этой группы и как-то раз привез из дома на дачу на растопку печи старые журналы с плакатами. Среди них бабушка обнаружила снимок Spice Girls и решила повторить его в вышивке!

Юлия Алешичева с вышивкой портретов группы Spice Girls

Вышивка портретов группы Spice Girls

Вдохновение Юлия ищет абсолютно везде, только ходить на выставки в музеи она не может — быстро устает. Недавно я привез ей календарь со знаменитыми работами нидерландских художников — Гертгена тот Синт Янса, Питера Брейгеля и других. Бабушка долго их рассматривала, а потом в течение часа комментировала в прямом эфире в Instagram. Она была в таком восторге! Когда-нибудь я обязательно привезу Юлию на выставку ее собственных работ, которую мы планируем сделать.

В 2017 году мы уже представляли работы Юлии на международной выставке «Курочка ряба» в Союзе Художников, а годом позже — на совместной выставке с ее дочерью Светланой Гордей «Две Души» в Риге. Мама делает куклы из папье маше и гнущегося пластика, занимается реставрацией антикварной мебели и вручную создает палантины из шелка и шерсти. По профессии она инженер — как и у Юлии, у нее нет художественного образования.

Лично я рисовать, а тем более вышивать не научился. В 31 год руковожу своей фирмой по оказанию услуг для проектировщиков и строителей и уже на протяжении двух лет участвую в спектаклях БДТ в качестве статиста. Играл в постановках «Голос Чаши» и «Маршрут 2» режиссера Степана Пектеева и «Что делать» и «Губернатор» художественного руководителя БДТ Андрея Могучего. С «Губернатором» мы дважды ездили на фестиваль «Золотая маска». Как видите, в нашей семье тяга творчеству передается по наследству!