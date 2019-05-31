Как на заводе «Ленполиграфмаш» появился Fashion Space, объединивший молодых петербургских дизайнеров?

Один из резидентов Fashion Space — дизайнер бренда MATH Илькин Бахшиев

Как появился технопарк? После строительства нового завода и переноса производства с исторической площадки на Петроградской стороне, президент промышленного холдинга Кирилл Соловейчик решил продолжить работу «Ленполиграфмаша» в технологическом ключе и создать инновационный технопарк. В результате в квартале у Ботанического сада на Петроградской стороне разместились IT-компании Reksoft, лабораторная служба «Хеликс», школа неформального образования «Апельсин», центр технического творчества FabLab, школа робототехники «Лига роботов», минималистичный коворкинг «кб Футурист» — несколько десятков резидентов! В апреле к ним присоединился модный кластер Fashion Space, призванный сформировать профессиональное модное коммьюнити: дизайнеры, которые открыли здесь собственные шоу-румы, могут шить, кроить, покупать ткани, снимать лукбуки и устраивать презентации в соседних помещениях нового пространства. Как объясняют организаторы Fashion Space, они стремятся дать стартапам, которые специализируются на технологиях в индустрии моды, возможности для развития бизнес-проектов, нетворкинга поддержки внутри сообщества. И судя по творческой атмосфере, увиденной «Собака.ru» во время посещения «Ленполиграфмаша», у них уже отлично это получается!

Кирилл Соловейчик о решении создать технопарк «Мы даже не рассматривали вариант построить здесь жилье или офисы, хотя предложений было очень много. Хотелось вдохнуть новую жизнь в заводские цеха, работавшие с 1890 года, сохранив инженерную повестку. Теперь здесь происходит творческое развитие личности в техническом плане: от школьника через студента и к технологическому предпринимателю. Почти всех [резидентов] одобряю я лично, многих отсеиваю — тех, кто не в нашей логике. Для нас важно, чтобы в квартале формировались профессиональные сообщества. Уже сейчас многие потребности резидентов можно реализовать, не покидая площадки. Сегодня мы расширяем их круг, добавляя в экосистему новые B2C-сервисы, а также культурную и творческую составляющую, становимся более открытыми для горожан»

Кто стал резидентом Fashion Space?

Швейный коворкинг Fashion Space Гости модного пространства, а также молодые дизайнеры, открывшие студии в Fashion Space, могут воспользоваться примерочными, манекенами и вышивальными машинами от японской компании Brother. Все они установлены в одном из 18 помещений кластера и доступны для аренды за почасовую или даже недельную оплату (у резидентов есть одно бесплатное восьмичасовое посещение в месяц). Посетителям, которые не умеют работать на промышленных машинах, администраторы проведут мастер-классы по заправке и настройке оборудования за дополнительную плату. А для тех, кто приехал в коворкинг без материалов, работает магазин с базовой расходной фурнитурой: калькой, крафтом, мелом и булавками.

Школа дизайна и шитья Brother Также в Fashion Space можно обучиться дизайнерскому мастерству с нуля. Владельцы школы Brother, имеющие официальный сертификат от культового производителя швейных машин, набирают курсы по технологии пошива и конструированию и моделированию одежды, подбирая для каждого удобный, но плотный график. Ко всему прочему в школе действует первый «Разговорный фэшн-клуб», который собирается для обсуждения проблем индустрии моды и объяснения новых специфических терминов (от мудборда до «box pleat»).

Бренд Snezhana NYC Выпускница Parsons School of Design Снежана Падерина, которая выставляла свои работы в рамках проекта Manus x Machina в Метрополитен-Музее в Нью-Йорке, открыла в Fashion Space свою первую студию. Здесь — под звуки постоянно работающего 3D-принтера — можно примерить и купить созданную на нем одежду: жилеты из биоразлагаемого пластика, куртки с имитацией винила и анораки, которые не горят и не промокают.

Бренд MATH В Fashion Space также разместился первый монобрендовый шоу-рум победителя конкурса «Новые имена в моде-2019» Илькина Бахшиева. Психотерапевт-сибиряк, снабжающий Петербург лакированными плащами, жаккардовыми бомберами, люрексовыми бадлонами и рубашками в лучших традициях бельгийского деконструктивизма, здесь не только продает свои вещи, но и рассказывает, как их лучше носить (вместе с тотал-блэк балаклавой или перевязав поясом-корсетом).

Бренд Marusia Nizovtsova Одежда еще одного лауреата конкурса «Новые имена в моде», дизайнера Маруси Низовцевой представлена в Fashion Space вместе с авторской ювелиркой. Комфортные вещи на каждый день — платья с вместительными карманами, фартуки с переливающимися бретелями и пальто с объемными рукавами — можно (и нужно!) брать вместе с цепями в несколько рядов, украшенными белым кварцем и фигурками в виде стопки книг (по-петербургски!).

Бренд Walleysmark Через свои кожаные аксессуары — рюкзаки с отсылкой к боксерским перчаткам и нессеры в виде автомобиля Mini Cooper — российский бренд Walleysmark рассказывает о спортивных достижениях Британии, которые при этом имеют отношение к Петербургу. Так, самая узнаваемая сумка марки Skid Obolensky, выполненная в форме мяча для игры в регби, посвящена князу Александру Оболенскому — после эмиграции из страны он стал профессиональным регбистом и прославился в матчах за сборную Англии. Интересно, что войдет в мудборд первой мужской коллекции Walleysmark, которая увидит свет в сентябре и также будет продаваться в новом магазине бренда?

Бренд ExoMeso По соседству с вышеперечисленными марками расположилась студия дизайнера Алисы Лагиной, которая только недавно показала свою первую коллекцию. Сарафаны, рубашки и сумки, сделанные из переработанных материалов, рекламных плакатов и биоразлагаемых бутылок, а также бланковую футболку с подробной инструкцией по переработке пластика могут носить и девушки, и парни!

Бренд Studio Mart Чтобы наручные часы и повседневные сумки можно было передавать по наследству, Studio Mart используют древесные породы и качественную кожу. Увидеть таинство их производства (и наконец купить изделия оффлайн!) можно в студии ребят в Fashion Space — ее открытия ждали почти двадцать тысяч подписчиков бренда во «ВКонтакте»!

Бренд ETNX Помещение петербургского бренда ETNX — самое «инстаграммное» место открывшегося фэшн-пространства. С одной стороны там — фантазийные картины от художника Альберта Мкртчяна, с другой — технологичная одежда его же авторства, дополненная голографическими деталями, шелкографией флуоресцентными красками и светящимися LED-элементами. Как тебе такое, Николя Гескьер?

Бренд BELIK Большая и светлая студия дизайнера Яны Белик работает не только в качестве магазина, но и в формате ателье. На рейлах — платья-рубашки, клетчатые жакеты и трикотажные кардиганы, которые согреют в прохладную петербургскую погоду, в перспективе — эксклюзивные свадебные наряды, которых больше не будет ни у кого!

Дизайнер Маруся Низовцева у дверей своей студии в Fashion Space

Как попасть в Fashion Space? Чтобы стать резидентом пространства — открыть в нем студию и присоседиться к коммьюнити петербургских дизайнеров, нужно написать на почту «Ленполиграфмаша» info.lenpoligraphmash@gmail.com или обратиться к куратору Fashion Space Сергею Каратаеву. Сейчас все 18 помещений пространства заняты (и активно функционируют!), но возможно оно со временем будет расширяться. Чтобы попасть в модный кластер как посетитель — купить одежду, познакомиться с дизайнерами и воспользоваться предлагаемыми услугами, можно прийти в 22 корпус технопарка по адресу Набережная реки Карповки, д. 5 в любой день с 10:30 до 22:00. При этом у каждой дизайнерской студии есть свой график работы — его стоит уточнить на сайте или в социальных сетях резидентов.