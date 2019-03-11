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Анастасия Ножина, Полина Филоненко и другие героини — о том, как подобрать обувь в новом сезоне

Как найти «ту самую» пару обуви? Почему мужчины на каблуках — это нормально? И откажутся ли женщины от неудобных туфель? «Собака.ru» устроила актрисам, стилистам и блогерам блиц-опрос на открытии в ДЛТ первого корнера Gianvito Rossi.

Виктория Быкова

блогер

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

Как, наверное, и у всех — примерка маминых туфель.

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

В моем случае они же самые неудобные. Конкретную пару не назову.

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

«Лабутены», которые были в моде несколько лет назад. Их фирменная красная подошва довольно быстро стирается.

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

На каблуках я чувствую себя стройнее, женственнее и увереннее.

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Образ должен быть таким, будто ты не «запаривался» при его выборе. Не стоит подбирать вещи по цветам, принтам и формам.

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

Все-таки кроссовки.

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

Думаю, что такого не будет. Женственность из моды не выйдет никогда!

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

Это личное дело каждого.

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

У меня нет кумиров.  

Ксения Новикова

студентка

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

В 14 лет я выбирала свои первые туфли на каблуке, и все вокруг мне твердили: «У Jimmy Choo самая удобная колодка». Так я в них стоять не смогла! Самая удобная колодка для меня — у Gianvito Rossi!

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

Самые ценные — это не туфли, а кроссовки. Классические Alexander McQueen на «выступающей» подошве.

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

Ботильоны Marni на высоком каблуке. Неудобные.

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

Чувствую себя эффектной, элегантной, праздничной.

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Я голосую за удобство: если тебе некомфортно в туфлях, все вокруг это видят и чувствуют. Также в образе не должно быть монотонности: пусть туфли будут ярким акцентом при черных брюках и белой рубашке.

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

Кроссовки!

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

В такое я не верю. Мы все разные, и каждый выбирает обувь под себя. Лично у меня очень активный образ жизни: при таком на каблуках особо не побегаешь!

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

Если мужчине на них комфортно и классно — на здоровье!

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

Из российских — Елена Перминова. Из мировых — Джей Ло.

Мария Червоткина

блогер

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

Примерка пар из гардероба мамы. 

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

Не туфли! Ботинки Dr. Martens — удобные, неубиваемые, единственные подходящие для петербургской погоды.

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

Это тоже не туфли, а черные шлепанцы Zara. Я пошла в них на вечеринку, а они окрасили мои ноги!

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

Уверенность, женственность, элегантность.

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Главное, надевать те, в которых ты себя чувствуешь комфортно.

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

«Конверсы»!

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

Это невозможно. Несмотря на то, что сейчас акцент в образе делается на комфорт, любая женщина любит выходить из зоны комфорта! Плюс, некоторые эмоции могут дать только туфли на каблуке.

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

Потрясающе! Я также с огромным уважением отношусь к мужчинам, которые ходят в платьях. Как, например, актер Билли Портер на «Оскаре».

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

Наоми Кэмпбелл, конечно же!

Вероника Куваева

создательница бренда IVA

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

Мамины туфли, конечно! Лаковые на больших шпильках!

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

Босоножки Balmain с фэшн-шоу 2009 года.

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

Christian Louboutin So Kate.

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

Правильная осанка, ощущение праздника, уверенность в себе.

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Они ни к чему не должны подходить. Туфли сами по себе — это заявление!

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

Туфли!

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

Это уже практически так. Но в клуб все равно все будут надевать туфли.

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

А почему бы и нет?

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

Моника Беллуччи.  

Сюзанна Тамкявичюте

создательница бренда Foliant

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

Как папа (он на тот момент ходил в загранплавание) привез мне невероятной красоты лаковые туфельки с бантом. Даже помню их запах. Воспоминание на всю жизнь!

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

Туфли от мэтра Джанвито Росси, в которых я выходила замуж.

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

Наверное, нет таких. Я — фанат красивой обуви! Даже если и не надену какую-то пару, то поставлю ее на полку в гардеробной, буду получать эстетическое удовольствие. 

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

Праздник, соблазн, влюбленность (пусть даже и в туфли!)

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Сочетать туфли нужно, прежде всего, со своим настроением!

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

Туфли!

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

По Станиславскому: «Не верю!»

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

Все, что угодно, лишь бы не муж!

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

Моника Беллуччи.

Полина Филоненко

актриса

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

Дискотека. 7-й класс. Я беру у своей подруги ультрамодные туфли на высокой платформе.

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

Самые дорогие (сердцу и по деньгам) — Prada и Jimmy Choo!

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

Не припомню таких. Они, как дети, — все любимые!

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

Уверенность в себе, чувство красоты, боль.

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Беспроигрышная классика, которая всегда поможет хорошо выглядеть,  — черные лодочки на большом каблуке. 

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

Наверное, со мной побегут эвакуироваться любимые Jimmy Choo.

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

Думаю, такого не будет. Сейчас происходит закат эпохи кроссовок: девушки все чаще для мероприятий выбирают каблуки.

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

Честно говоря, мне приятнее смотреть на брутальных, консервативных мужчин.

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

Виктория Бекхэм. Она выходит на каблуках даже из аэропорта. Думаю, что в самолете она все же летит в тапочках, а после переобувается, но это все равно заслуживает аплодисментов!

Анастасия Ножина

стилист 

Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?

Мои школьные туфли с перемычкой на толстом каблуке. Очень похожи на модель из первой коллекции Рикардо Тиши для Burberry.

Самые ценные туфли в вашем гардеробе?

Не туфли — любые кроссовки.

Туфли, о покупке которых вы жалеете?

Я практически не хожу на каблуках — чаще покупаю кроссовки и кеды.

Три эмоции, которые дарят вам каблуки?

Надела — красивая женщина, сняла — счастливый человек.

Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?

Сейчас в моде ugly shoes, которые нужно носить с милыми платьями и плотными колготками или же с брюками и носками.

Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?

Кроссовки!

Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?

Я как раз отказалась от них ради комфорта и еще ни разу не пожалела!

А как относитесь к парням, которые носят каблуки?

Нормально, в случае, если они могут себя красиво подать и органично смотреться. То же самое касается причесок и маникюра.

Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?

Моя любимая Кэрри Брэдшоу. Она ходила на каблуках 24 на 7!

Фото: Никита Шубный

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