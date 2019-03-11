Анастасия Ножина, Полина Филоненко и другие героини — о том, как подобрать обувь в новом сезоне
Как найти «ту самую» пару обуви? Почему мужчины на каблуках — это нормально? И откажутся ли женщины от неудобных туфель? «Собака.ru» устроила актрисам, стилистам и блогерам блиц-опрос на открытии в ДЛТ первого корнера Gianvito Rossi.
Виктория Быкова
блогер
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
Как, наверное, и у всех — примерка маминых туфель.
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
В моем случае они же самые неудобные. Конкретную пару не назову.
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
«Лабутены», которые были в моде несколько лет назад. Их фирменная красная подошва довольно быстро стирается.
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
На каблуках я чувствую себя стройнее, женственнее и увереннее.
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Образ должен быть таким, будто ты не «запаривался» при его выборе. Не стоит подбирать вещи по цветам, принтам и формам.
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
Все-таки кроссовки.
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
Думаю, что такого не будет. Женственность из моды не выйдет никогда!
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
Это личное дело каждого.
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
У меня нет кумиров.
Ксения Новикова
студентка
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
В 14 лет я выбирала свои первые туфли на каблуке, и все вокруг мне твердили: «У Jimmy Choo самая удобная колодка». Так я в них стоять не смогла! Самая удобная колодка для меня — у Gianvito Rossi!
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
Самые ценные — это не туфли, а кроссовки. Классические Alexander McQueen на «выступающей» подошве.
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
Ботильоны Marni на высоком каблуке. Неудобные.
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
Чувствую себя эффектной, элегантной, праздничной.
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Я голосую за удобство: если тебе некомфортно в туфлях, все вокруг это видят и чувствуют. Также в образе не должно быть монотонности: пусть туфли будут ярким акцентом при черных брюках и белой рубашке.
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
Кроссовки!
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
В такое я не верю. Мы все разные, и каждый выбирает обувь под себя. Лично у меня очень активный образ жизни: при таком на каблуках особо не побегаешь!
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
Если мужчине на них комфортно и классно — на здоровье!
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
Из российских — Елена Перминова. Из мировых — Джей Ло.
Мария Червоткина
блогер
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
Примерка пар из гардероба мамы.
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
Не туфли! Ботинки Dr. Martens — удобные, неубиваемые, единственные подходящие для петербургской погоды.
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
Это тоже не туфли, а черные шлепанцы Zara. Я пошла в них на вечеринку, а они окрасили мои ноги!
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
Уверенность, женственность, элегантность.
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Главное, надевать те, в которых ты себя чувствуешь комфортно.
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
«Конверсы»!
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
Это невозможно. Несмотря на то, что сейчас акцент в образе делается на комфорт, любая женщина любит выходить из зоны комфорта! Плюс, некоторые эмоции могут дать только туфли на каблуке.
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
Потрясающе! Я также с огромным уважением отношусь к мужчинам, которые ходят в платьях. Как, например, актер Билли Портер на «Оскаре».
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
Наоми Кэмпбелл, конечно же!
Вероника Куваева
создательница бренда IVA
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
Мамины туфли, конечно! Лаковые на больших шпильках!
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
Босоножки Balmain с фэшн-шоу 2009 года.
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
Christian Louboutin So Kate.
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
Правильная осанка, ощущение праздника, уверенность в себе.
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Они ни к чему не должны подходить. Туфли сами по себе — это заявление!
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
Туфли!
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
Это уже практически так. Но в клуб все равно все будут надевать туфли.
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
А почему бы и нет?
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
Моника Беллуччи.
Сюзанна Тамкявичюте
создательница бренда Foliant
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
Как папа (он на тот момент ходил в загранплавание) привез мне невероятной красоты лаковые туфельки с бантом. Даже помню их запах. Воспоминание на всю жизнь!
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
Туфли от мэтра Джанвито Росси, в которых я выходила замуж.
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
Наверное, нет таких. Я — фанат красивой обуви! Даже если и не надену какую-то пару, то поставлю ее на полку в гардеробной, буду получать эстетическое удовольствие.
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
Праздник, соблазн, влюбленность (пусть даже и в туфли!)
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Сочетать туфли нужно, прежде всего, со своим настроением!
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
Туфли!
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
По Станиславскому: «Не верю!»
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
Все, что угодно, лишь бы не муж!
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
Моника Беллуччи.
Полина Филоненко
актриса
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
Дискотека. 7-й класс. Я беру у своей подруги ультрамодные туфли на высокой платформе.
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
Самые дорогие (сердцу и по деньгам) — Prada и Jimmy Choo!
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
Не припомню таких. Они, как дети, — все любимые!
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
Уверенность в себе, чувство красоты, боль.
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Беспроигрышная классика, которая всегда поможет хорошо выглядеть, — черные лодочки на большом каблуке.
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
Наверное, со мной побегут эвакуироваться любимые Jimmy Choo.
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
Думаю, такого не будет. Сейчас происходит закат эпохи кроссовок: девушки все чаще для мероприятий выбирают каблуки.
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
Честно говоря, мне приятнее смотреть на брутальных, консервативных мужчин.
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
Виктория Бекхэм. Она выходит на каблуках даже из аэропорта. Думаю, что в самолете она все же летит в тапочках, а после переобувается, но это все равно заслуживает аплодисментов!
Анастасия Ножина
стилист
Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями?
Мои школьные туфли с перемычкой на толстом каблуке. Очень похожи на модель из первой коллекции Рикардо Тиши для Burberry.
Самые ценные туфли в вашем гардеробе?
Не туфли — любые кроссовки.
Туфли, о покупке которых вы жалеете?
Я практически не хожу на каблуках — чаще покупаю кроссовки и кеды.
Три эмоции, которые дарят вам каблуки?
Надела — красивая женщина, сняла — счастливый человек.
Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно?
Сейчас в моде ugly shoes, которые нужно носить с милыми платьями и плотными колготками или же с брюками и носками.
Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки?
Кроссовки!
Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок?
Я как раз отказалась от них ради комфорта и еще ни разу не пожалела!
А как относитесь к парням, которые носят каблуки?
Нормально, в случае, если они могут себя красиво подать и органично смотреться. То же самое касается причесок и маникюра.
Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков?
Моя любимая Кэрри Брэдшоу. Она ходила на каблуках 24 на 7!
Фото: Никита Шубный
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