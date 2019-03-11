Анастасия Ножина, Полина Филоненко и другие героини — о том, как подобрать обувь в новом сезоне

Как найти «ту самую» пару обуви? Почему мужчины на каблуках — это нормально? И откажутся ли женщины от неудобных туфель? «Собака.ru» устроила актрисам, стилистам и блогерам блиц-опрос на открытии в ДЛТ первого корнера Gianvito Rossi.

Виктория Быкова блогер Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? Как, наверное, и у всех — примерка маминых туфель. Самые ценные туфли в вашем гардеробе? В моем случае они же самые неудобные. Конкретную пару не назову. Туфли, о покупке которых вы жалеете? «Лабутены», которые были в моде несколько лет назад. Их фирменная красная подошва довольно быстро стирается. Три эмоции, которые дарят вам каблуки? На каблуках я чувствую себя стройнее, женственнее и увереннее. Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Образ должен быть таким, будто ты не «запаривался» при его выборе. Не стоит подбирать вещи по цветам, принтам и формам. Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? Все-таки кроссовки. Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? Думаю, что такого не будет. Женственность из моды не выйдет никогда! А как относитесь к парням, которые носят каблуки? Это личное дело каждого. Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? У меня нет кумиров.

Ксения Новикова студентка Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? В 14 лет я выбирала свои первые туфли на каблуке, и все вокруг мне твердили: «У Jimmy Choo самая удобная колодка». Так я в них стоять не смогла! Самая удобная колодка для меня — у Gianvito Rossi! Самые ценные туфли в вашем гардеробе? Самые ценные — это не туфли, а кроссовки. Классические Alexander McQueen на «выступающей» подошве. Туфли, о покупке которых вы жалеете? Ботильоны Marni на высоком каблуке. Неудобные. Три эмоции, которые дарят вам каблуки? Чувствую себя эффектной, элегантной, праздничной. Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Я голосую за удобство: если тебе некомфортно в туфлях, все вокруг это видят и чувствуют. Также в образе не должно быть монотонности: пусть туфли будут ярким акцентом при черных брюках и белой рубашке. Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? Кроссовки! Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? В такое я не верю. Мы все разные, и каждый выбирает обувь под себя. Лично у меня очень активный образ жизни: при таком на каблуках особо не побегаешь! А как относитесь к парням, которые носят каблуки? Если мужчине на них комфортно и классно — на здоровье! Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? Из российских — Елена Перминова. Из мировых — Джей Ло.

Мария Червоткина блогер Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? Примерка пар из гардероба мамы. Самые ценные туфли в вашем гардеробе? Не туфли! Ботинки Dr. Martens — удобные, неубиваемые, единственные подходящие для петербургской погоды. Туфли, о покупке которых вы жалеете? Это тоже не туфли, а черные шлепанцы Zara. Я пошла в них на вечеринку, а они окрасили мои ноги! Три эмоции, которые дарят вам каблуки? Уверенность, женственность, элегантность. Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Главное, надевать те, в которых ты себя чувствуешь комфортно. Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? «Конверсы»! Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? Это невозможно. Несмотря на то, что сейчас акцент в образе делается на комфорт, любая женщина любит выходить из зоны комфорта! Плюс, некоторые эмоции могут дать только туфли на каблуке. А как относитесь к парням, которые носят каблуки? Потрясающе! Я также с огромным уважением отношусь к мужчинам, которые ходят в платьях. Как, например, актер Билли Портер на «Оскаре». Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? Наоми Кэмпбелл, конечно же!

Вероника Куваева создательница бренда IVA Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? Мамины туфли, конечно! Лаковые на больших шпильках! Самые ценные туфли в вашем гардеробе? Босоножки Balmain с фэшн-шоу 2009 года. Туфли, о покупке которых вы жалеете? Christian Louboutin So Kate. Три эмоции, которые дарят вам каблуки? Правильная осанка, ощущение праздника, уверенность в себе. Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Они ни к чему не должны подходить. Туфли сами по себе — это заявление! Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? Туфли! Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? Это уже практически так. Но в клуб все равно все будут надевать туфли. А как относитесь к парням, которые носят каблуки? А почему бы и нет? Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? Моника Беллуччи.

Сюзанна Тамкявичюте создательница бренда Foliant Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? Как папа (он на тот момент ходил в загранплавание) привез мне невероятной красоты лаковые туфельки с бантом. Даже помню их запах. Воспоминание на всю жизнь! Самые ценные туфли в вашем гардеробе? Туфли от мэтра Джанвито Росси, в которых я выходила замуж. Туфли, о покупке которых вы жалеете? Наверное, нет таких. Я — фанат красивой обуви! Даже если и не надену какую-то пару, то поставлю ее на полку в гардеробной, буду получать эстетическое удовольствие. Три эмоции, которые дарят вам каблуки? Праздник, соблазн, влюбленность (пусть даже и в туфли!) Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Сочетать туфли нужно, прежде всего, со своим настроением! Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? Туфли! Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? По Станиславскому: «Не верю!» А как относитесь к парням, которые носят каблуки? Все, что угодно, лишь бы не муж! Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? Моника Беллуччи.

Полина Филоненко актриса Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? Дискотека. 7-й класс. Я беру у своей подруги ультрамодные туфли на высокой платформе. Самые ценные туфли в вашем гардеробе? Самые дорогие (сердцу и по деньгам) — Prada и Jimmy Choo! Туфли, о покупке которых вы жалеете? Не припомню таких. Они, как дети, — все любимые! Три эмоции, которые дарят вам каблуки? Уверенность в себе, чувство красоты, боль. Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Беспроигрышная классика, которая всегда поможет хорошо выглядеть, — черные лодочки на большом каблуке. Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? Наверное, со мной побегут эвакуироваться любимые Jimmy Choo. Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? Думаю, такого не будет. Сейчас происходит закат эпохи кроссовок: девушки все чаще для мероприятий выбирают каблуки. А как относитесь к парням, которые носят каблуки? Честно говоря, мне приятнее смотреть на брутальных, консервативных мужчин. Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? Виктория Бекхэм. Она выходит на каблуках даже из аэропорта. Думаю, что в самолете она все же летит в тапочках, а после переобувается, но это все равно заслуживает аплодисментов!

Анастасия Ножина стилист Ваше первое воспоминание, связанное с туфлями? Мои школьные туфли с перемычкой на толстом каблуке. Очень похожи на модель из первой коллекции Рикардо Тиши для Burberry. Самые ценные туфли в вашем гардеробе? Не туфли — любые кроссовки. Туфли, о покупке которых вы жалеете? Я практически не хожу на каблуках — чаще покупаю кроссовки и кеды. Три эмоции, которые дарят вам каблуки? Надела — красивая женщина, сняла — счастливый человек. Как носить и с чем сочетать туфли, чтобы выглядеть модно? Сейчас в моде ugly shoes, которые нужно носить с милыми платьями и плотными колготками или же с брюками и носками. Вещь, которую вы вынесете из дома при пожаре, — туфли или кроссовки? Кроссовки! Как относитесь к версии, что скоро девушки перестанут носить туфли из-за удобства кроссовок? Я как раз отказалась от них ради комфорта и еще ни разу не пожалела! А как относитесь к парням, которые носят каблуки? Нормально, в случае, если они могут себя красиво подать и органично смотреться. То же самое касается причесок и маникюра. Женщина, у которой нужно поучиться искусству ношения каблуков? Моя любимая Кэрри Брэдшоу. Она ходила на каблуках 24 на 7!