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От Ани Чиж до Маши Скоковой: кто представляет Петербург на Неделях моды?

Кроме главных трендов с прошедших показов мод, «Собака.ru» традиционно разыскивала петербургских моделей. Сделать это не помешали ни шипованные балаклавы Gucci, ни шляпы-панамы Christian Dior: походку Юлии Павловой и нордическую сдержанность Ники Коул мы узнаем быстрее инновационного Face ID. Рассказываем об их успехах на подиуме.

  • Dolce & Gabbana 

  • Dries Van Noten 

  • Lacoste 

  • Celine

  • Jil Sander

Юлия (Lia) Павлова

Несмотря на появление ньюкамеров, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлия Павлова свое место на подиуме не уступает. Она по-прежнему дефилирует на показах Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Celine и Lacoste, в то время как ее сестра-близняшка Вика отдает предпочтение только съемкам в рекламных кампаниях. Фотосессия Инеса ван Ламсвеерде и Винуда Матадина для Vera Wang – одна из ее последних. 

  • Eckhaus Latta

  • Naeem Khan

  • Junya Watanabe 

Ника Коул 

Ника Коул была любимицей Алессандро Микеле задолго до его сотрудничества с Ланой Дель Рей и Джаредом Лето: нордическая красавица из Петербурга эксклюзивом делала шоу Gucci и снималась во всех громких кампаниях Глена Лачфорда (укрощала тигров и прогуливалась в райских садах). Теперь же воспитанница Tann Model Management на постоянной основе работает с Марком Джейкобсом и Джуньей Ватанабе: у первого она снялась в рекламе осенне-зимней коллекции, у второй — прошлась на шоу в асимметричном тренчкоте с воланами. 

  • Valentino 

  • Dries Van Noten 

  • Christian Dior

  • Louis Vuitton 

  • Versace

Алина Болотина 

До попадания в Aurora Model Management, а оттуда – на европейские Недели моды, 18-летняя Алина Болотина играла в шутер Counter-Strike и мультиплеер Dota2. Теперь девушка стреляет только глазами: с подиумов Christian Dior, Louis Vuitton, Valentino, Dries Van Noten и Prada и со страниц лукбуков Hermes, Acne Studios и Burberry X Gosha Rubchinskiy. О том, что Алина не думает о карьере модели всерьез (а хочет стать концепт-художником в игровой индустрии) сейчас и не скажешь. 

  • Gucci 

Елизавета Романова

Модель Modus Vivendis Елизавета Романова на протяжении двух сезонов работала с Gucci на эксклюзиве: участвовала в показах осенне-зимней и весенне-летней коллекций, снималась в рекламной кампании линейки Cruise. После недавнего шоу контракт Лизы, по которому она не могла работать с другими брендами, кончился: ждем предложений от Balenciaga, Celine и Dior. 

  • Saint Laurent

Екатерина Лапочкина

Модель Катю Лапочкину вы могли видеть в проектах локальных брендов: у osome2some она позировала в тренчкотах в стиле Елизаветы II, у Saint-Tokyo снималась в антураже Санкт-Петербургской академии художеств, а у ДЛТ дефилировала на ежесезонном фэшн-шоу. Перекрасившись в блондинку (и в таком виде мы ее едва узнали на подиуме!), Катя попала в команду Антони Ваккарелло: с сентября прошлого года она участвует в красивейших показах Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни вместе с Кайей Гербер, Аду Акеш и дочерью Александра Петлюры Симоной.  

  • Louis Vuitton 

Мария Скокова

18-летняя петербурженка Маша Скокова имеет эксклюзивный контракт с Louis Vuitton — Николя Гескьер не делится этим фактурным маскулинным лицом с коллегами и хочет видеть его только в своих проектах. Девушка, кажется, вовсе не против — трансфер из Петербурга в Париж пару раз в сезон не мешает учиться, а новенькие футуристичные кроссовки с мощным изгибом она может померить чуть ли не первой в мире. 

  • Balmain 

  • Dolce & Gabbana 

Аня Чиж 

Свою модельную карьеру Аня Чиж начала в 2015 году — и сразу с показов Alberta Ferreti, Antonio Marras и Nina Ricci. Спустя пару лет девушка делает едва ли не больше шоу, чем Ника Коул, сестры Павловы и даже некоторые ньюкамеры: в портфолио Чиж — сотрудничества с Christian Dior, Alexander McQueen, Balmain, Paul & Joe и Dolce & Gabbana.

  • Giorgio Armani

  • Badgley Mischka 

  • Pamella Roland  

  • Emporio Armani Denim 

  • Zuhair Murad Couture 

Алена Фролова

Петербурженка Алена Фролова известна, прежде всего, выходами на кутюрных показах мировых брендов (от Zuhair Murad до Armani Prive). А в «менее сказочные» времена она задает тренды на шоу Badgley Mischka, Pamella Roland и Naeem Khan. Именно ее фотографии показывают стилистам Наоми Уоттс и Кейт Бланшетт со словами: «Хочу на красную дорожку в таком же образе!».  

  • Zadig & Voltaire

  • Rosa Cha

  • Sally LaPointe

Наталья Сиротина 

В течение трех лет после модельного дебюта воспитанница Andy Fiord Models Наталья Сиротина работала c Marc Jacobs, Ulyana Sergeenko, Oscar de la Renta, Derek Lam и Valentino, снявшись у последнего в специальном фотопроекте. Теперь же фаворитка рейтингов Vogue (журнал включил Наташу в список моделей, которых нужно знать в лицо) поддерживает своим авторитетом бразильский бренд Rosa Cha, американскую марку Sally LaPointe и французских пропагандистов гранжа Zadig & Voltaire. 

Фото: vogue.com, архивы модельных агентств 

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