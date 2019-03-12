От Ани Чиж до Маши Скоковой: кто представляет Петербург на Неделях моды?

Кроме главных трендов с прошедших показов мод, «Собака.ru» традиционно разыскивала петербургских моделей. Сделать это не помешали ни шипованные балаклавы Gucci, ни шляпы-панамы Christian Dior: походку Юлии Павловой и нордическую сдержанность Ники Коул мы узнаем быстрее инновационного Face ID. Рассказываем об их успехах на подиуме.

Dolce & Gabbana

Dries Van Noten

Lacoste

Celine

Jil Sander

Юлия (Lia) Павлова Несмотря на появление ньюкамеров, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлия Павлова свое место на подиуме не уступает. Она по-прежнему дефилирует на показах Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Celine и Lacoste, в то время как ее сестра-близняшка Вика отдает предпочтение только съемкам в рекламных кампаниях. Фотосессия Инеса ван Ламсвеерде и Винуда Матадина для Vera Wang – одна из ее последних.

Eckhaus Latta

Naeem Khan

Junya Watanabe

Ника Коул Ника Коул была любимицей Алессандро Микеле задолго до его сотрудничества с Ланой Дель Рей и Джаредом Лето: нордическая красавица из Петербурга эксклюзивом делала шоу Gucci и снималась во всех громких кампаниях Глена Лачфорда (укрощала тигров и прогуливалась в райских садах). Теперь же воспитанница Tann Model Management на постоянной основе работает с Марком Джейкобсом и Джуньей Ватанабе: у первого она снялась в рекламе осенне-зимней коллекции, у второй — прошлась на шоу в асимметричном тренчкоте с воланами.

Valentino

Dries Van Noten

Christian Dior

Louis Vuitton

Versace

Gucci

Елизавета Романова Модель Modus Vivendis Елизавета Романова на протяжении двух сезонов работала с Gucci на эксклюзиве: участвовала в показах осенне-зимней и весенне-летней коллекций, снималась в рекламной кампании линейки Cruise. После недавнего шоу контракт Лизы, по которому она не могла работать с другими брендами, кончился: ждем предложений от Balenciaga, Celine и Dior.

Saint Laurent

Екатерина Лапочкина Модель Катю Лапочкину вы могли видеть в проектах локальных брендов: у osome2some она позировала в тренчкотах в стиле Елизаветы II, у Saint-Tokyo снималась в антураже Санкт-Петербургской академии художеств, а у ДЛТ дефилировала на ежесезонном фэшн-шоу. Перекрасившись в блондинку (и в таком виде мы ее едва узнали на подиуме!), Катя попала в команду Антони Ваккарелло: с сентября прошлого года она участвует в красивейших показах Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни вместе с Кайей Гербер, Аду Акеш и дочерью Александра Петлюры Симоной.

Louis Vuitton

Мария Скокова 18-летняя петербурженка Маша Скокова имеет эксклюзивный контракт с Louis Vuitton — Николя Гескьер не делится этим фактурным маскулинным лицом с коллегами и хочет видеть его только в своих проектах. Девушка, кажется, вовсе не против — трансфер из Петербурга в Париж пару раз в сезон не мешает учиться, а новенькие футуристичные кроссовки с мощным изгибом она может померить чуть ли не первой в мире.

Balmain

Dolce & Gabbana

Аня Чиж Свою модельную карьеру Аня Чиж начала в 2015 году — и сразу с показов Alberta Ferreti, Antonio Marras и Nina Ricci. Спустя пару лет девушка делает едва ли не больше шоу, чем Ника Коул, сестры Павловы и даже некоторые ньюкамеры: в портфолио Чиж — сотрудничества с Christian Dior, Alexander McQueen, Balmain, Paul & Joe и Dolce & Gabbana.

Giorgio Armani

Badgley Mischka

Pamella Roland

Emporio Armani Denim

Zuhair Murad Couture

Алена Фролова Петербурженка Алена Фролова известна, прежде всего, выходами на кутюрных показах мировых брендов (от Zuhair Murad до Armani Prive). А в «менее сказочные» времена она задает тренды на шоу Badgley Mischka, Pamella Roland и Naeem Khan. Именно ее фотографии показывают стилистам Наоми Уоттс и Кейт Бланшетт со словами: «Хочу на красную дорожку в таком же образе!».

Zadig & Voltaire

Rosa Cha

Sally LaPointe

Наталья Сиротина В течение трех лет после модельного дебюта воспитанница Andy Fiord Models Наталья Сиротина работала c Marc Jacobs, Ulyana Sergeenko, Oscar de la Renta, Derek Lam и Valentino, снявшись у последнего в специальном фотопроекте. Теперь же фаворитка рейтингов Vogue (журнал включил Наташу в список моделей, которых нужно знать в лицо) поддерживает своим авторитетом бразильский бренд Rosa Cha, американскую марку Sally LaPointe и французских пропагандистов гранжа Zadig & Voltaire.