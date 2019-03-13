Алла Вербер рекомендует: тренды, вещи и приемы, которые сделают вас модным этой весной

К началу нового весенне-летнего сезона мы традиционно составляем шопинг-лист, а помогают нам в этом сильные модного мира. Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ и героиня обложки декабрьского номера «Собака.ru» Алла Вербер рассказала, какие тренды не сдают своих позиций, где купить сникер-хит Versace Chain Reaction, и почему стоит вложиться в дебютную коллекцию Рикардо Тиши для Burberry.

Какая коллекция самая хайповая? Первая коллекция Рикардо Тиши для Burberry получилась элегантной и женственной, не похожей на то, что он делал прежде. Еще один модный дом, за которым я пристально слежу, — это Balmain. Весна-лето у бренда фантастическая: роскошные платья с воланами, струящиеся ткани и идеальное сочетание оттенков — белый, черный и нюд.

Безоговорочные маст-хэвы? Что брать? Сумки Celine от нового креативного директора бренда Эди Слимана — я купила себе сразу три! Шерстяное пончо Gucci и топ Dries Van Noten, расшитый стеклярусом и перьями, который можно носить поверх белоснежной блузы, как на показе дизайнера.

Какие новые марки появятся в ДЛТ? Из мужских — Maison Margiela, Jacquemus, Helmut Lang и Palm Angels. На 3-м этаже — женская коллекция Philipp Plein. В марте мы открыли первый в Петербурге обувной корнер Gianvito Rossi: дизайнер лично посетил событие и принял участие в открытии одной из витрин ДЛТ сезона весна-лето 2019. А до 19 марта успевайте в pop-up Burberry с сумками и обувью в новой монограмме от Тиши — самые-самые аксессуары сезона.