Алла Вербер рекомендует: тренды, вещи и приемы, которые сделают вас модным этой весной
К началу нового весенне-летнего сезона мы традиционно составляем шопинг-лист, а помогают нам в этом сильные модного мира. Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ и героиня обложки декабрьского номера «Собака.ru» Алла Вербер рассказала, какие тренды не сдают своих позиций, где купить сникер-хит Versace Chain Reaction, и почему стоит вложиться в дебютную коллекцию Рикардо Тиши для Burberry.
Что просто обречено стать вещью-мемом в новом сезоне? Облегающее мини-платье Vetements в виде российского флага.
Какая коллекция самая хайповая? Первая коллекция Рикардо Тиши для Burberry получилась элегантной и женственной, не похожей на то, что он делал прежде. Еще один модный дом, за которым я пристально слежу, — это Balmain. Весна-лето у бренда фантастическая: роскошные платья с воланами, струящиеся ткани и идеальное сочетание оттенков — белый, черный и нюд.
Безоговорочные маст-хэвы? Что брать? Сумки Celine от нового креативного директора бренда Эди Слимана — я купила себе сразу три! Шерстяное пончо Gucci и топ Dries Van Noten, расшитый стеклярусом и перьями, который можно носить поверх белоснежной блузы, как на показе дизайнера.
Какие новые марки появятся в ДЛТ? Из мужских — Maison Margiela, Jacquemus, Helmut Lang и Palm Angels. На 3-м этаже — женская коллекция Philipp Plein. В марте мы открыли первый в Петербурге обувной корнер Gianvito Rossi: дизайнер лично посетил событие и принял участие в открытии одной из витрин ДЛТ сезона весна-лето 2019. А до 19 марта успевайте в pop-up Burberry с сумками и обувью в новой монограмме от Тиши — самые-самые аксессуары сезона.
Какой устоявшийся тренд не сдал своих позиций? Анималистичный принт! Tom Ford, Balenciaga, Saint Laurent, Burberry, Dolce & Gabbanа не собираются с ним расставаться.
А какой все же устарел? Широкие кюлоты, приталенные пальто и блузки off-shoulder.
Какие эксклюзивы у ДЛТ этой весной? Несколько капсульных коллекций создано специально для ДЛТ и ЦУМа — от Versace, Balmain, Dolce & Gabbana. Сникер-хит — кроссовки Versace Chain Reaction в этом сезоне будут продаваться только в ДЛТ. И конечно, коллаборация с Покрасом Лампасом — из полотна, которое он расписал на перформансе прямо в универмаге, будет сшита лимитированная коллекция.
Посоветуйте стилевой прием! Широкие пояса и ремни носите поверх платьев, плащей, на брюках (чем шире, тем лучше) — как в коллекциях Alexandre Vauthier, Burberry, Givenchy. В ходу также крупная, очень крупная золотая бижутерия — браслеты, серьги, кулоны. И змеиный принт!
Фото: архив пресс-служб
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