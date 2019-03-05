«Собака.ru» объявила финалистов конкурса «Новые имена в моде-2019»
«Собака.ru» в 12 раз провела конкурс «Новые имена в моде» и нашла десять молодых брендов, на которые вам срочно нужно обратить внимание. Почти месяц на сайте проекта проходило онлайн-голосование, и мы вместе с экспертным советом готовы объявить финалистов.
Важно: техническая служба сайта вела учет всей подозрительной активности — накрученные голоса не были учтены. Таким образом, победителем онлайн-голосования стала дизайнер Ольга Маки в коллаборации со стилистом Анастасией Ножиной.
Экспертный совет, в который вошли Яна Милорадовская, Алла Вербер, Хатуля Авсаджанашвили, Дэвид Уилкинсон, Фрол Буримский, Александр Рогов, Любовь Булавкина, Георгий Ростовщиков, Мэган Виртанен, Владимир Бухинник, Денис Ерхов, Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Ирина Селюта, Янис Чамалиди, Евгения Малыгина, Юлия Матвиенко и Валентина Крупник, также выбрал своих фаворитов. Ими стали Infundibulum, TRUSTME STUDIO, MATH, ARSHA, IT’S PERSONAL, Ozero Swimwear, Ekaterina Voronina, M_U_R и Private Couturier.
Все финалисты, включая победителя онлайн-голосования, покажут свои коллекции на специальном показе в марте. О дополнительных призах — стажировках, личных консультациях и продажах в крупнейших универмагах страны — мы расскажем в ближайшее время.
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