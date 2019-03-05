«Собака.ru» объявила финалистов конкурса «Новые имена в моде-2019»

«Собака.ru» в 12 раз провела конкурс «Новые имена в моде» и нашла десять молодых брендов, на которые вам срочно нужно обратить внимание. Почти месяц на сайте проекта проходило онлайн-голосование, и мы вместе с экспертным советом готовы объявить финалистов.