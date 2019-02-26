Новая коллекция Dior: трибьют Карлу Лагерфельду, принцессе Маргарет и Teddy Girls

В Музее Родена прошел показ осенне-зимней коллекции Dior, сет-дизайн для которого выполнила 88-летняя итальянская художница Бьянка Пуччарелли Менна. Она выступает под мужским псевдонимом Томазо Бинга, который приняла в 1960-е годы для попадания в мир «женоненавистнического искусства». Для показа Dior Томазо украсила стены музея буквами из фотографий обнаженных женских фигур — ими выложено название бренда, а также одно из стихотворений художницы. «Слова для меня — важный источник вдохновения, — рассказывает креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. — В отличие от фильмов, где все предопределено, читая, можно представлять, мечтать, фантазировать».

В новом сезоне Мария Грация нафантазировала стеганые юбки, перетянутые «поясной» версией сумки Saddle, клетчатые анораки, стилизованные панамами с вуалью из сетки, и кашемировые свитеры пастельных тонов, надетые на платья с вышивкой тропических мотивов. При подготовке осенне-зимней коллекции дизайнер думала о скончавшемся Карле Лагерфельде, с которым познакомилась в Fendi в возрасте 25 лет, а также о том, как он мастерски интерпретировал ДНК сразу трех модных брендов. Дизайнер взяла за основу коллекции главный код Christian Dior — романтический силуэт из 50-х, замешав его с еще одной страстью основателя бренда — Англией. Кристиан Диор, по его собственным словам, «любил английские традиции, английскую вежливость и английскую архитектуру», а еще — наряжать английских принцесс — например, принцессу Маргарет, чей портрет в дизайнерском платье озаглавил выставку «Christian Dior: Designer of Dreams» в Музее Виктории и Альберта.

Важная часть «английского» мудборда новой коллекции — стиль «тедди-боев», представителей британской молодежной субкультуры 1954-1958 годов, которых позже копировали советские стиляги. Мария Грация перенесла их манеру одеваться по моде эпохи Эдуарда VII на девушек — отсюда укороченные джинсы, галстуки-бантики и жакеты с широкими лацканами, которые мы уже ждем в продаже.