Мы нашли самое зажигательное фэшн-видео сезона – девушки в платьях Tatyana Parfionova танцуют под Синди Лопер
Что делают модели после показа Tatyana Parfionova? Танцуют под Синди Лопер, конечно! Модный дом лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» выпустил видео-кампанию деми-кутюрной коллекции «Blooming», показанной на Заячьем острове в Петербурге, в отеле «Метрополь» в Москве и в рамках Перекрестного года культуры Катара и России в Дохе.
В ролике, снятом режиссером Алексеем Великородным, девушки танцуют по песню «Girls Just Want to Have Fun» в платьях с вышитыми пионами, ландышами и гортензиями. В какой-то момент к зажигательным танцам присоединяются сотрудники отеля – и мы их полностью понимаем! Другие моменты подготовок к шоу (не менее экспрессивные и веселые) можно найти в новом Instagram модного дома @parfionovalife: его ведет команда Татьяны Валентиновны, которая показывает обратную сторону жизни витрин на Невском проспекте.
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