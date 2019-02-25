Оскар-2019: 40 лучших образов церемонии
В лос-анджелесском театре Долби проходит церемония вручения премий «Оскар-2019». «Собака.ru» ведет прямую трансляцию события и рассказывает о самых модных гостях красной дорожки.
Звезды А-листа в этот вечер разделились на два лагеря: одни задавали тренд на инфантилизм (в многослойных розовых платьях), другие косплеили Жанну Д’Арк (в «кольчугообразных» серебристых нарядах). В числе первых — вечно молодая и прекрасная Хелен Миррен, «Мать драконов» (а точнее «единорогов») Эмилия Кларк, одна из лучших комедийных актрис Майя Рудольф и исполнительница ролей в «Фантастических тварях» и «Двух королевах» Джемма Чэн. Против них — Дженнифер Лопес в переливающемся Tom Ford, Бри Ларсон в кастомизированном Celine и супруга Томми Хилфигера Ди Оклеппо в платье, конечно же, от Tommy Hilfiger (и с золотым сотовым телефоном в руке!).
Еще одну интерпретацию кольчуги показала амбассадор Louis Vuitton Эмма Стоун: актриса, подписавшая с брендом контракт на два года, продолжает ответственно (и красиво!) появляться в образах авторства Николя Гескьера. Верность любимым дизайнерам также хранят Шарлиз Терон, неожиданно перекрасившаяся в брюнетку, Ирина Шейк, появившаяся на красной дорожке вместе с Брэдли Купером, и Лора Харриер, выбравшая вместо привычных ярких оттенков небесно-голубой.
Актрисы, которые не являются официальными посланницами модных домов, вольны выбирать платья по настроению. Одна из главных претенденток на звание лучшей актрисы года за игру в фильме «Звезда родилась» Леди Гага выходит к зрителям то в Celine, то в Valentino, то в кутюрном Christian Dior. Для «Оскара» Гага выбрала черное платье на фижмах от Alexander McQueen вкупе с длинными кожаными перчатками. Но внимание прессы было приковано к шее певицы, украшенной 128-каратным бриллиантом Tiffany Diamond: именно в нем позировала для рекламных снимков «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн в 1961 году.
Едва ли не самым интересным событием красной дорожки «Оскара» (после появления «королевы» Оливии Колман в Prada и трибьюта покойному Карлу Лагерфельду от Тессы Томпсон) стали выходы мужчин. Спайк Ли надел золотые кроссовки Nike и фиолетовую фуражку, как дань фильму «Делай как надо», проигравшему в 1990 году «Шоферу мисс Дэйзи». Крис Эванс отказался от классического black-tie костюма в пользу бархатной версии брони «Капитана Америки». А бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес выбрал белый пиджак благодаря своим Instagram-подписчикам — далеко не всем голливудским звездам нужны стилисты!
Фото: REX/Shutterstock
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