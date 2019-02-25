Оскар-2019: 40 лучших образов церемонии

В лос-анджелесском театре Долби проходит церемония вручения премий «Оскар-2019». «Собака.ru» ведет прямую трансляцию события и рассказывает о самых модных гостях красной дорожки.

Леди Гага в Alexander McQueen

Шарлиз Терон в Christian Dior

Дженнифер Лопес в Tom Ford и Алекс Родригес

Хелен Миррен в Schiaparelli Haute Couture

Эми Адамс в Atelier Versace

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Звезды А-листа в этот вечер разделились на два лагеря: одни задавали тренд на инфантилизм (в многослойных розовых платьях), другие косплеили Жанну Д’Арк (в «кольчугообразных» серебристых нарядах). В числе первых — вечно молодая и прекрасная Хелен Миррен, «Мать драконов» (а точнее «единорогов») Эмилия Кларк, одна из лучших комедийных актрис Майя Рудольф и исполнительница ролей в «Фантастических тварях» и «Двух королевах» Джемма Чэн. Против них — Дженнифер Лопес в переливающемся Tom Ford, Бри Ларсон в кастомизированном Celine и супруга Томми Хилфигера Ди Оклеппо в платье, конечно же, от Tommy Hilfiger (и с золотым сотовым телефоном в руке!).

Брэдли Купер и Ирина Шейк в Burberry

Гленн Клоуз в Carolina Herrera

Эмилия Кларк в Balmain

Рэйчел Вайс в Givenchy Haute Couture

Оливия Колман в Prada

Октавия Спенсер

Крис Эванс

Эллисон Дженни

Кейси Масгрейвс в Giambattista Valli

Эшли Грэм в Zac Posen

Еще одну интерпретацию кольчуги показала амбассадор Louis Vuitton Эмма Стоун: актриса, подписавшая с брендом контракт на два года, продолжает ответственно (и красиво!) появляться в образах авторства Николя Гескьера. Верность любимым дизайнерам также хранят Шарлиз Терон, неожиданно перекрасившаяся в брюнетку, Ирина Шейк, появившаяся на красной дорожке вместе с Брэдли Купером, и Лора Харриер, выбравшая вместо привычных ярких оттенков небесно-голубой.

Бри Ларсон в Celine

Люси Бойнтон в Rodarte и Рами Малек в Saint Laurent

Реджина Кинг в Oscar de le Renta

Ди Оклеппо и Томми Хилфигер

Сара Полсон в Brandon Maxwell

Кристиан Бэйл и Сандрa Блажич

Джемма Чэн в Valentino Haute Couture

Тесса Томпсон в Chanel

Кики Лэйн в Atelier Versace

Спайк Ли

Актрисы, которые не являются официальными посланницами модных домов, вольны выбирать платья по настроению. Одна из главных претенденток на звание лучшей актрисы года за игру в фильме «Звезда родилась» Леди Гага выходит к зрителям то в Celine, то в Valentino, то в кутюрном Christian Dior. Для «Оскара» Гага выбрала черное платье на фижмах от Alexander McQueen вкупе с длинными кожаными перчатками. Но внимание прессы было приковано к шее певицы, украшенной 128-каратным бриллиантом Tiffany Diamond: именно в нем позировала для рекламных снимков «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн в 1961 году.

Майя Рудольф

Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб в Armani

Серена Уильямс

Амандла Стенберг в Miu Miu

Элли Фишер в Thom Browne

Констанс Ву в Atelier Versace

Лора Харриер в Louis Vuitton

Николас Холт в Dior и Джо Элвин в Tom Ford

Едва ли не самым интересным событием красной дорожки «Оскара» (после появления «королевы» Оливии Колман в Prada и трибьюта покойному Карлу Лагерфельду от Тессы Томпсон) стали выходы мужчин. Спайк Ли надел золотые кроссовки Nike и фиолетовую фуражку, как дань фильму «Делай как надо», проигравшему в 1990 году «Шоферу мисс Дэйзи». Крис Эванс отказался от классического black-tie костюма в пользу бархатной версии брони «Капитана Америки». А бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес выбрал белый пиджак благодаря своим Instagram-подписчикам — далеко не всем голливудским звездам нужны стилисты!