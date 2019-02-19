Chanel объявили имя нового креативного директора

Студийный директор Chanel и правая рука Карла Лагерфельда Виржини Виар возглавит все направления французского бренда. Именно она сопровождала дизайнера во время финальных выходов на парижских показах, а также представляла бренд в его отсутствие — Карл не вышел к гостям во время Недели Высокой моды, сославшись на плохое самочувствие. Сегодня, 19 февраля, стало известно о смерти Лагерфельда.