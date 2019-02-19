Chanel объявили имя нового креативного директора
Студийный директор Chanel и правая рука Карла Лагерфельда Виржини Виар возглавит все направления французского бренда. Именно она сопровождала дизайнера во время финальных выходов на парижских показах, а также представляла бренд в его отсутствие — Карл не вышел к гостям во время Недели Высокой моды, сославшись на плохое самочувствие. Сегодня, 19 февраля, стало известно о смерти Лагерфельда.
Напомним, Виржини Виар попала в Chanel в 1987 году в качестве стажера студии вышивания — до этого она выпускала вещи под собственной маркой Nirvana. Спустя четыре года работы Карл назначил девушку студийным директором Chanel, которая воплощала в жизнь его эскизы. Лагерфельд и Виар проработали вместе почти 30 лет.
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Коллекция Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
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Коллекция Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
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