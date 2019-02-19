«ВКонтакте» проведут прямые трансляции с Недель моды в Милане и Париже
«ВКонтакте» покажет прямые включения с Недель моды в Милане и Париже, которые пройдут с 20 февраля по 5 марта. Трансляции будут опубликованы в сообществе World Fashion Channel и видео-разделе социальной сети — всего запланировано 10 включений, по 5 из каждой фэшн-столицы.
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«ВКонтакте поддерживает крупные события fashion-индустрии, — рассказывает руководитель группы по работе с медиа «ВКонтакте» Екатерина Якушева. — И мы рады, что показы главных мировых коллекций будут доступны всем пользователям социальной сети!»
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