«ВКонтакте» проведут прямые трансляции с Недель моды в Милане и Париже

«ВКонтакте» покажет прямые включения с Недель моды в Милане и Париже, которые пройдут с 20 февраля по 5 марта. Трансляции будут опубликованы в сообществе World Fashion Channel и видео-разделе социальной сети — всего запланировано 10 включений, по 5 из каждой фэшн-столицы.