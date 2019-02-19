Умер дизайнер Карл Лагерфельд
Издание Mirror написало о смерти Карла Лагерфельда — креативный директор Chanel, Fendi и одноименного бренда скончался в возрасте 85 лет.
Напомним, в конце января дизайнер впервые не вышел в финале показа Chanel, сославшись на плохое самочувствие. Вместо него гостей приветствовала правая рука Лагерфельда Виржини Виар.
-
Коллекция Карла Лагерфельда для Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Карла Лагерфельда для Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Карла Лагерфельда для Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Карла Лагерфельда для Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Карла Лагерфельда для Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
-
Коллекция Карла Лагерфельда для Chanel, показанная в рамках Недели Высокой моды в Париже в январе 2019 года
Напомним, Карл Лагерфельд родился в Германии, в семье банковского служащего. В 1952 году он переехал в Париж и поступил в лицей Монтень при Синдикате Высокой моды, после которого стал ассистентом Пьера Бальмена. В 1963 году дизайнер начал сотрудничать одновременно с четырьмя модными домами: Fendi, Chloè, Charles Jourdan, Krizia. А спустя 20 лет Лагерфельд покинул Chloè и перешел в Chanel. О том, какие вещи ввел в моду Карл, можно почитать здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.