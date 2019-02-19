Умер дизайнер Карл Лагерфельд

Напомним, Карл Лагерфельд родился в Германии, в семье банковского служащего. В 1952 году он переехал в Париж и поступил в лицей Монтень при Синдикате Высокой моды, после которого стал ассистентом Пьера Бальмена. В 1963 году дизайнер начал сотрудничать одновременно с четырьмя модными домами: Fendi, Chloè, Charles Jourdan, Krizia. А спустя 20 лет Лагерфельд покинул Chloè и перешел в Chanel. О том, какие вещи ввел в моду Карл, можно почитать здесь.