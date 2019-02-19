Бэкстейджи, кастинги и примерки в новом (закулисном!) Instagram модного дома Tatyana Parfionova

Команда модного дома Tatyana Parfionova завела новый аккаунт в Instagram — и вы точно подпишитесь на его обновления! В нем нет постановочных фотографий с показов, новых сезонных лукбуков и видео с кутюрных перфомансов бренда, зато есть репортажи с созданием вышивок, общением с клиентами, подбором моделей и советами от дизайнера, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Парфеновой .

Сейчас Татьяна Парфенова и команда ее модного дома параллельно работают почти над десятком проектов: костюмами для кинофильма «Медея», декорациями для нового балета в Мариинском театре, коллекцией для гала-показа в рамках московской Недели моды, капсульной коллекцией бренда «Тело и Душа» и над открытием первого шоу-рума в столице. О том, как все успевать, Татьяна Валентиновна рассказала в специальном материале «Собака.ru»: «Планирование моего дня и дня модного дома — это в основном планирование задач людей, которые работают вместе со мной. Я должна в общих чертах понимать, чем будет заниматься каждый из сотрудников, но мы, слава богу, не проводим классических летучек, где каждый должен отчитываться о сделанном или не сделанном. При этом, не поверите, у нас не бывает срыва дедлайнов»