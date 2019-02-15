Гоша Рубчинский запускает новый проект GR-Uniforma
Гоша Рубчинский, закрывший одноименный бренд в апреле прошлого года, анонсировал новый проект GR-Uniforma. В его рамках выйдут книга и видео о Грузии, над которыми дизайнер работал с июня 2018 года, музыка, которую он записывал в домашней студии в Подрезково и в Dean Street Studios в Лондоне, а также коллекция одежды «Группа», которая поступит в продажу в Dover Street Market 16 марта. «GR-Uniforma — это об униформе, обществе, об архитектуре, о людях из вашего мира», — объясняет Рубчинский в инстаграме проекта.
Напомним, в конце января в сети появился лукбук новой коллекции бренда «Рассвет», который Гоша Рубчинский делает в месте со скейтбордистом Толей Титаевым. В нее вошли футболки с нарисованными от руки символами, оверсайзовые рубашки в клетку, «вареные» джинсы с высокой посадкой и толстовки из коллаборации «Рассвета» с американским спортивным брендом Russell Athletic.
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