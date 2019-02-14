Кристи Тарлингтон вышла на подиум спустя 20 лет – для показа Marc Jacobs

В Нью-Йорке завершилась Неделя моды сезона осень-зима 2019/20 – и одним из самых интересных моментов на ней был выход 50-летней Кристи Тарлингтон. Модель закрыла шоу Marc Jacobs, появившись на подиуме спустя 20 лет, – последний раз она участвовала в показах в 1993 году, когда Марк Джейкобс выпустил коллекцию для Perry Ellis.

«В этом году мне исполнилось 50 лет – это тот возраст, когда на любой свой вопрос я отвечаю "А почему бы и нет?"», – написала Кристи Тарлингтон в инстаграме. – «Также на это меня вдохновила моя 15-летняя дочь, к которой я всегда прислушиваюсь. Хочу, чтобы она подражала доброте, уверенности и элегантности Карли Клосс, Джиджи Хадид, Кайи Гербер и других прекрасных молодых женщин, с которыми я встречалась в недавнем прошлом и с которыми прошлась по подиуму сегодня вечером».