Mattel выпустят Барби с протезами и на инвалидной коляске

Компания Mattel, которая занимается разработкой Barbie, анонсировала выход кукол с протезами и на инвалидных колясках. Для их создания бренд объединился с врачами и инженерами из лос-анджелесского госпиталя UCLA Mattel, специализирующихся на производстве механизмов для людей с особенностями здоровья.

На выпуск инклюзивных Barbie компанию вдохновила история 13-летней Джордан Ривз. Девочка, у которой с рождения отсутствовала левая рука ниже локтя, сконструировала пушку-протез, выстреливающую блестками. Сейчас Джордан и ее семья руководит благотворительной организацией Born Just Right, выпускает мотивирующие книги и выступает с лекциями на TEDx.