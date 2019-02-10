BAFTA-2019: Кейт Миддлтон, Ирина Шейк, Кейт Бланшетт и другие модные гости киноцеремонии

Сегодня в Лондоне проходит 72-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). «Собака.ru» следила за красной дорожкой в Альберт-Холле и выбрала лучшие наряды гостей.

На британскую премию большая часть гостей пришла в традиционных торжественных нарядах. Одной из главных шоу-стопперов вечера стала Марго Робби: стилист Кейт Янг выбрала для нее блестящее платье Chanel с фатиновыми рукавами. Клэр Фой, сыгравшая роль молодой королевы Елизаветы в сериале «Корона» и номинированная сегодня за работу над фильмом «Человек на луне», выбрала минималистичное изумрудное платье от Oscar de la Renta. А Лили Коллинз, которая в начале года предстала в роли Фантины в новой версии «Отверженных» от BBC, вышла на ковровую дорожку BAFTA в кутюрном ансамбле Givenchy из новой коллекции модного дома .

С красной дорожки «Золотого глобуса» , который прошел в январе, сохранился тренд на сочетание черного и белого. Классику в этот вечер поддержали Виола Дэвис, Рами Малек, Махершала Али, Тэнди Ньютон, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также большая часть гостей-мужчин.

Один из наиболее удачных за последнее время образов сегодня выбрала Эми Адамс. Она пришла на премию в бордовом платье Antonio Berardi, которое украсила крупной брошью и украшениями в тон.

Несмотря на разнообразие цвета на британской кинопремии, откровенно ярких нарядов на ней было немного. Из заметных: Ольга Куриленко в Armani Prive, Зэйв Эштон в Roksanda и Лора Хэрриер в Louis Vuitton (между прочим, в одном из главных оттенков 2019-го!).