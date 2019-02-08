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Покрас Лампас распишет в Петербурге гигантское текстильное полотно — из него сделают новую коллекцию одежды для ДЛТ

Герой обложки январского номера «Собака.ru» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» каллиграф Покрас Лампас сделает лимитированную коллекцию одежды для ДЛТ. В нее войдут 100 вещей: свитшоты, лонгсливы, футболки, шарфы, кепки и еще один эксклюзивный предмет с каллиграфией, созданный в единственном экземпляре. 

Коллекция будет сшита из текстильного полотна площадью в 30 кв. метров — его Покрас Лампас распишет на открытом перфомансе в ДЛТ 13 февраля. Старт продаж коллекции состоится там же, в ДЛТ, 6 марта. 

  • Коллекция Pokras Lampas Official с портретом Маяковского 

  • Коллекция Pokras Lampas Official с портретом Маяковского 

  • Коллекция Pokras Lampas Official с портретом Маяковского 

  • Коллекция Pokras Lampas Official с портретом Маяковского 

Что: открытый перфоманс Покраса Лампаса

Где: 2 этаж универмага ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21-23

Когда: 13 февраля, 18:00

Вход: свободный

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Автор: Алина Малютина
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