«Пересядь на мужское лицо»: как феминистская реклама Reebok разделила Россию на два лагеря

Новая реклама Reebok с феминистскими лозунгами могла бы стать самой прогрессивной, необычной и успешной, но что-то пошло не так. «Собака.ru» пересказывает всю хронологию скандала: от публикации слогана «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» до появления мемов «Пересядь с женского одобрения и плати налоги».

7 февраля российское отделение Reebok выпустило рекламную кампанию «Ни в какие рамки», посвященную «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях», — с чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой, бойцом ММА Юстыной Грачык и создательницей Telegram-канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой. Она, по задумке, должна была стать адаптацией англоязычной кампании Reebok «Be More Human», но с более провокационными лозунгами: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу» и «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались». Кампания вызвала противоречивую реакцию общества, в том числе обвинения в сексизме, — спустя несколько часов Reebok удалили пост и опубликовали снимки с новыми слоганами: «Мое тело — мое дело», «Я не договорила», «Дочь маминой подруги» и «Принимаю себя раз в день (после еды)». «К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети, — объяснила команда Reebok в комментарии к посту. — Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой».

Комменты к посту рибок pic.twitter.com/x6BgnVEmgu — Super Technical Autistic FuckMac (@wwwfuckmacru) 7 февраля 2019 г.

Одна из участниц кампании Залина Маршенкулова, на фотографии с которой и был использован слоган «Пересядь на мужское лицо», высказалась об идее съемки: «Хватит переживать, что о тебе думают другие, хватит бояться быть не такой, хватит подчинять свою жизнь и внешность тому, что сказал партнер или сосед. Степень твоей … [крутости] от наличия или отсутствия партнера не меняется. Ты отдельная личность, а не приложение к мужику. Хватит пытаться заслужить любовь и выслужиться перед чьими-то ожиданиями "какой должна женщина быть". Пусть система ломается об тебя, а не ты об систему». Она же рассказала о том, почему инициатор рекламы «Ни в какие рамки», ведущий специалист по маркетингу компании Reebok Александр Голофас, выбрал именно эту фразу, опубликовав в Telegram-канале «Женская власть» его голосовое сообщение: «Это цитата не о насилии, а о максимальной форме возможного удовольствия, которое женщина может получить сама и принести своему партнеру и своему мужчине. Большинство мужчин крайне стеснительно воспринимают тему кунилингуса и публично никогда не признаются, что они это делают и им это нравится. При этом тема минета совершенно общественно одобряемая и привычная. Поэтому этой цитатой мы говорим не об уничижении мужчин, наоборот, этой цитатой мы призываем их раскрепоститься и сломать стереотипы вместе с сильными женщинами». Позже, по сообщениям СМИ, Александр Голофас объявил о своем увольнении из компании.

«Эту кампанию я придумал в конце декабря. Месяц мы обсуждали ее со всем руководством, утвердили все цитаты Залины не только с моим непосредственным руководителем, но и с генеральным директором Reebok в России, — рассказал Александр. — Бренд снял клевую фотосессию, сделал хороший видеоконтент, долгое время делал постпродакшн, накладывал логотипы, и как только он получает часть негативных комментариев — он берет и отказывается от того, что он сделал. Бренд может так сделать, но мне просто стыдно, что я таким образом выгляжу нелепо».

В пользу противоречивой рекламной кампании Reebok выступили многие фэшн-эксперты, в том числе автор Telegram-канала «Good Morning, Karl!» Катя Федорова. «Мы: как же надоели все эти ванильные одинаковые рекламные кампании и активации брендов. Почему все боятся сделать что-то рискованное и необычное. Бренд делает что-то рискованное и необычное. Мы: Закидайте их говном, закидайте их говном! Смотрите какое у глобалов все ванильное! Нам так больше нравится!», — написала она. Также по поводу промо-съемки высказался автор Telegram-канала «Golden Chihuahua» Саша Амато: «Услышал об этом кампейне от участниц кстати, и считаю что он сделан абсолютно офигенно. Сработало отменно — взорвало у всех без исключения, но сильнее и красивей всего — у шовинистов и мизогинов. Во-первых, что может быть круче присаживания на лицо? Кто этого не любит? А во-вторых, давно не хватало сабверсивных месседжей в рекламе. Так что обсуждайте активнее!» В свою очередь, пользователи социальных сетей представили свои версии рекламной кампании Reebok.

Пересядь с иглы хозяйского одобрения на хозяйское лицо pic.twitter.com/hy7ef9LmTY — углеводный смертник (@bedyuhol) 7 февраля 2019 г.

К слову, каждый раз, когда слышу фразу «Сяду на лицо», я вспоминаю злодея Стулолицый из мультика The Tick pic.twitter.com/CQtFhs4fLx — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 7 февраля 2019 г.

Как главное лицо Рибок могу сказать, что им нужно было сесть и подумать. — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 8 февраля 2019 г.

Пересядь с иглы мужского одобрения на Железный трон. pic.twitter.com/U1mdrvIntb — Артем Беседин (@asbesedin) 7 февраля 2019 г.

Пересядь на лицо Хабиба Нурмагомедова. pic.twitter.com/wm6GheKAux — Чувырла Сырая (@taumos) 7 февраля 2019 г.

Пересядь с иглы мужского одобрения на иглу сидения на мужских лицах. — Данила Поперечный (@Spoontamer) 7 февраля 2019 г.

Пересядь с иглы Android на монобровь iPhone. — Wylsacom (@wylsacom) 8 февраля 2019 г.

Пишется: Произносится:



Что Што



Собака Сабака



Never apologize Пересядь

for being strong на мужское лицо — Guga (@guuushchin) 7 февраля 2019 г.

Пересядь с иглы мужского одобрения на Таганско-Краснопресненскую линию. — Денис Чужой (@fe_city_boy) 7 февраля 2019 г.