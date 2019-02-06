Фото дня: дедушка-хайпбист и собака в шляпке у Дома Зингера на Невском проспекте

Читатели «Собака.ru» нашли нового номинанта премии «Best Dressed в Петербурге»: дедушка-хайпбист (и его модная собака) были замечены у Дома Зингера на Невском проспекте. Дедушка был одет не хуже героев миланского стритстайла: в твидовую кепи, шубу из искусственного меха, синие вельветовые брюки и валенки с нашивками Adidas. А его питомец — вероятно, приверженец более классического стиля — в красную шляпку с бантом и брендированную куртку.