Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала амбассадором Puma и лицом весенне-летней рекламной кампании под названием «Будь собой». 16-летняя спортсменка присоединилась к пулу международных послов бренда, среди которых — Селена Гомез, Адриана Лима и Кара Делевинь. «Мне кажется, мы все хороши в своем деле, чем бы ни занимались. Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель и будет двигаться вперед. Нужно прислушиваться к себе, своему сердцу и быть собой», — рассказывает Алина.