Видео: как прошел показ Ulyana Sergeenko с участием Натальи Водяновой, Светланы Ходченковой и «Крестецкой строчки»?
Бренд Ulyana Sergeenko опубликовал видео с показа кутюрной весенне-летней коллекции, который прошел в Театре Мариньи в рамках Недели Высокой моды. Черные юбки с набивным рисунком, фартуки из елецкого кружева, кожаные ремни с тиснением и платья из шелковой тафты, инспирированные стилем эпопеи «Тихий дон», показывали Наталья Водянова, Светлана Ходченкова и сама Ульяна Сергеенко. Также в шоу приняли участие номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра и Антон Георгиевы, выкупившие фабрику «Крестецкая строчка» в Новгородской области и возродившие народный промысел, — их мастерицы сделали для платьев, фартуков и рубашек эксклюзивную ручную вышивку.
Перед шоу бренд показал фэшн-фильм со Светланой Ходченковой, Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской в главных ролях, снятый фотографом и режиссером Эллен фон Унверт в условиях двадцатиградусного российского мороза. В течение следующих нескольких месяцев он будет гастролировать по различным кинематографическим площадкам.
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