Видео: как прошел показ Ulyana Sergeenko с участием Натальи Водяновой, Светланы Ходченковой и «Крестецкой строчки»?

Бренд Ulyana Sergeenko опубликовал видео с показа кутюрной весенне-летней коллекции, который прошел в Театре Мариньи в рамках Недели Высокой моды. Черные юбки с набивным рисунком, фартуки из елецкого кружева, кожаные ремни с тиснением и платья из шелковой тафты, инспирированные стилем эпопеи «Тихий дон», показывали Наталья Водянова, Светлана Ходченкова и сама Ульяна Сергеенко. Также в шоу приняли участие номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра и Антон Георгиевы, выкупившие фабрику «Крестецкая строчка» в Новгородской области и возродившие народный промысел, — их мастерицы сделали для платьев, фартуков и рубашек эксклюзивную ручную вышивку.