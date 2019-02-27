6 талантливых (и безумно красивых!) девушек из Петербурга, о которых вскоре будут говорить все

В представлении женщин о самих себе революция происходит #прямосейчас — и наш ежегодный суперпроект «Завидные невесты» обязан прекратить свое существование, уступив место прогрессу и гендерной осознанности. Однако красивые девушки на Неве не перевелись, а петербургские дизайнеры по-прежнему шьют белые платья.

Платье MY 812, платье, надетое как шлейф, — So Number One, серьги Stone Affair (22.13 Gift)

Платье MY 812, платье, надетое как шлейф, — So Number One, серьги Stone Affair (22.13 Gift)

Мария Мельникова 16-летняя выпускница сыграла главную роль в военной драме «Спасти Ленинград», которая вышла в прокат к 75-летию снятия блокады. Ее партнерами в фильме стали внук и тезка Андрея Миронова и собственная мама, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова. На сцене Мария дебютировала еще в 7-м классе — в роли Тани Савичевой, — а сейчас планирует поступать на актерский в РГИСИ.

Платье Larissa Pogoretskaya (Larissa Pogoretskaya), тренч Boss, босоножки Dolce & Gabbana (все — ДЛТ), серьги 22.13 Gift

Варвара Галанова Дочь руководителя фестиваля Dance Open Екатерины Галановой окончила бакалавриат по кинорежиссуре в ведущей британской киношколе Met Film School, сняв дипломную работу — короткий метр Fisherman's Daughter о встрече дочери рыбака с инфернальным человеком-амфибией. В ту же школу она собирается поступать в магистратуру и, конечно, мечтает о полном метре, для которого уже пишет сценарий. А пока Варвара решила изучать производство фильмов в полевых условиях, работая вторым режиссером на сериале и коммерческих проектах.

Платье Tatyana Parfionova, кольцо Alchemia Jewellery, моносерьга 22.13 Gift (все — 22.13 Gift)

Анна Мигицко Дочь народного артиста России Сергея Мигицко — Андерсена в фильме Эльдара Рязанова и Городничего в «Ревизоре» Театра имени Ленсовета —

продолжила театральную династию вслед за старшей сестрой Екатериной, актрисой московского «Ленкома», и служит в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева. Диапазон ролей у Анны впечатляющий — от трепетной Лизы в спектакле Марка Розовского по «Бедной Лизе» Карамзина до разбитной хозяйки борделя в январской премьере, мюзикле «Алые паруса» Максима Дунаевского, где она смогла продемонстрировать свое меццо-сопрано.

Платье So Number One (So Number One), перчатки Sermoneta Gloves, пояс Gucci (все — ДЛТ), cерьги Stone Affair (22.13 Gift)

Дарья Дроботенко Сейчас дочь генерального директора НПК «Катарсис» учится и работает в Лондоне: в будние дни занимается в Conde Nast College of Fashion & Design, который поддерживает тесные связи с британским Vogue и дает студентам шанс понять принципы работы модной индустрии, а по выходным проводит креативные съемки для независимого британского журнала Hedonist.

Платье Nina Shterenberg (Nina Shterenberg), брюки Dolce & Gabbana, туфли Celine (все — ДЛТ)

Жанна Галай Отучившись на графического дизайнера в Академии имени А. Л. Штиглица, Жанна уехала за опытом в Москву — на работу в Студию Артемия Лебедева. А вернувшись в Петербург, она стала фоторедактором «Собака.ru» и отвечает за качество всего визуального контента, публикуемого в журнале, а кроме того и сама выступает в роли фотографа.



Платье Tatyana Parfionova, серьги Caviar (22.13 Gift)

Жаклин Яковлева Дочь девелопера Игоря Яковлева и совладелицы ресторана Vox Светланы Яковлевой продолжает дело матери: первым самостоятельным проектом Жаклин стало мексиканское кафе San Diego в «Бутылке» на Новой Голландии, а уже весной она откроет кафе своей мечты Vegetarian на Караванной с натуральными десертами и сыроедческими блюдами — нам не хватало подобной штаб-квартиры ЗОЖ.