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Фотопроект: Мадонна, Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс позируют сами с собой в молодости

На смену, казалось бы, бесконечному флешмобу #10yearschallenge, в рамках которого интернет-пользователи показывали, как выглядели 10 лет назад, пришел фотопроект голландского диджитал-художника Арда Гелинга. В своем инстаграме он соединяет старые и новые портреты знаменитостей — так, будто они позируют сами с собой на семейных снимках. В эстафете (хотят они того или нет) уже поучаствовали Мадонна, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Кейт Мосс и Джоуи из «Друзей» — и мы помним их такими! 

  • Дэниэл Рэдклифф

  • Клинт Иствуд 

  • Кейт Мосс 

  • Мадонна

  • Леонардо Ди Каприо

  • Барбра Стрейзанд

  • Мэтт Леблан 

  • Брэд Питт 

  • Опра Уинфри 

  • Джастин Тимберлейк 

  • Сильвестр Сталоне 

  • Леди Гага 

  • Роберт Де Ниро

  • Маколей Калкин

  • Джордж Клуни 

  • Дэвид Боуи 

  • Мишель Обама

  • Робби Уильямс

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