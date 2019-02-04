Фотопроект: Мадонна, Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс позируют сами с собой в молодости
На смену, казалось бы, бесконечному флешмобу #10yearschallenge, в рамках которого интернет-пользователи показывали, как выглядели 10 лет назад, пришел фотопроект голландского диджитал-художника Арда Гелинга. В своем инстаграме он соединяет старые и новые портреты знаменитостей — так, будто они позируют сами с собой на семейных снимках. В эстафете (хотят они того или нет) уже поучаствовали Мадонна, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Кейт Мосс и Джоуи из «Друзей» — и мы помним их такими!
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Дэниэл Рэдклифф
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Клинт Иствуд
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Кейт Мосс
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Мадонна
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Леонардо Ди Каприо
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Барбра Стрейзанд
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Мэтт Леблан
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Брэд Питт
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Опра Уинфри
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Джастин Тимберлейк
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Сильвестр Сталоне
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Леди Гага
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Роберт Де Ниро
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Маколей Калкин
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Джордж Клуни
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Дэвид Боуи
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Мишель Обама
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Робби Уильямс
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