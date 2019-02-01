Ремейки «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Поющие под дождем» в новой рекламной кампании Gucci
После рекламной кампании pre-fall коллекции Gucci, снятой режиссером «Деток», «Гуммо» и «Мистера Одиночество» Хармони Корином, бренд представил весенне-летнюю промо-съемку. Традиционный автор сезонных кампейнов Gucci Глен Лачфорд посвятил ее старому Голливуду, переосмыслив фильмы «Джентльмены предпочитают блондинок», «Поющие под дождем», «Американец в Париже» и «Девушка с обложки».
Новые герои ремейков танцуют чечетку, выпрыгивают из тортов, позируют на бархатной лестнице и проводят экскурсии по съемочной площадке. Естественно, в вещах от Gucci: приталенном костюме с крупными брошами, коричневых лоферах с пряжкой-уздечкой, серебристой тиаре с переливающимся вензелем и в желтом платье с замысловатыми драпировками.
Все эти образы можно посмотреть в динамике: вместе с фотографиями вышел двухминутный фильм. Его автором также стал Глен Лачфорд, в то время как макияжем и прическами героев занимались Исамайя Френч и Пол Хэнлон.
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