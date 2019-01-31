Дизайнер Louis Vuitton Николя Гескьер запускает собственный бренд

Креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер запускает собственный бренд — слухи об этом ходили еще с 2013 года, а недавно дизайнер рассказал о своих планах в эпизоде ток-шоу Грейс Коддингтон. Финансировать марку будет конгломерат LVMH: такому решению поспособствовала дочь главы компании Бернара Арно Дельфин, которая является поклонницей творчества Николя Гескьера. При этом дизайнер продолжит разрабатывать коллекции для Louis Vuitton: бренд продлил с ним контракт в мае прошлого года.