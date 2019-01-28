«Премия Гильдии киноактеров США-2019»: Леди Гага, Рами Малек, Джейн Фонда и другие best dressed церемонии

В Лос-Анджелесе состоялась очередная репетиция «Оскара» — премия Гильдии киноактеров США, вручаемая за заслуги в области кинематографа и телевидения. Главный аксессуар вечера — бронзовую статуэтку «Актер» — получили Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена», команда «Черной пантеры» за лучший актерский состав в художественном фильме и Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Теперь показываем, кто отличился на красной дорожке.

Леди Гага в Dior

Рами Малек в Dior

Патрисия Кларксон в Zuhair Murad

Тимоти Шаламе в Celine

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Образы с недавно прошедшей Недели Высокой моды пошли в ход: Dior, лишившие платья с циркового показа серебряной окантовки, одели одну из главных актрис этого года — Леди Гагу. Другими (довольно неожиданными) клиентами Марии Грации Кьюри, возглавляющей женское направление модного дома, и Кима Джонса, создающего для него мужские коллекции, стали Рами Малек из «Богемской рапсодии» и Рэйчел Броснахэн из «Удивительной Миссис Мейзел». Оба получили статуэтки как лучшие исполнители ролей в художественном фильме и комедийном сериале, сделав Christian Dior самым упоминаемым брендом красной дорожки.

Рэйчел Броснахэн в Dior

Джейн Фонда в Valentino

Даррен Крисс

Эми Адамс в Celine

Марго Робби в Chanel

Эмили Блант в Michael Kors

Гленн Клоуз

Рени Барг

Рикки Мартин

Второй по популярности бренд — это «слимановский» Celine, который становится частым гостем торжественных мероприятий. Кутюрные коллекции Эди Слиман пока не делает, зато отлично интерпретирует платья с ready-to-wear шоу для black-tie дресс-кода. В этот раз звание «Celine girl» досталось актрисе Эми Адамс, ради которой дизайнер добавил к мини-платью длинную юбку, а «Celine boy» стал «Красивый мальчик» Тимоти Шаламе, замешавший строгий пиджак с рубашкой в горох и кожаными брюками.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в Zuhair Murad

Лора Харриер в Loewe

Элисон Бри в Miu Miu и Дэйв Франко

Люси Бойнтон в Erdem

Крис Пайн в Ermenegildo Zegna

Рэйчел Вайс в Givenchy

Айя Наоми Кинг в Ralph & Russo

Мэнди Мур в Jason Wu

София Хьюблиц

Другие best dressed церемонии выбрали образы из межсезонных коллекций: Марго Робби — с «египетского» показа Chanel, Джейн Фонда — с тотал-рэд шоу Valentino, а Люси Бойтон — с инфантильно-красивого перфоманса Erdem. Ну, и, конечно же, беспроигрышный вариант для любого важного выхода звезд — наряды от ливанских дизайнеров, в частности Zuhair Murad: в этот раз посланницами бренда стали Патрисия Кларксон и Кэтрин Зета-Джонс, вышедшая на ковровую дорожку под руку с супругом Майклом Дугласом.