49-летняя искусствовед из Петербурга стала «Миссис Вселенной-2019»

Финал длился целых четыре часа: в его рамках участницы соревновались в творческом конкурсе, в дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах, а также рассказывали жюри о себе и своих достижениях. Светлана Исаева — выпускница консерватории и театральной академии, член Союза Работников культуры, председатель правления Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации культуры и искусства «Академия Странствий» и обладательница титула «Миссис Санкт-Петербург Классик». В последние годы Светлана занимается развитием социального проекта — реконструкции сражения Александра Невского.

«Всю свою жизнь я участвовала в различных творческих конкурсах, дух соревнования захватывает меня и дает силы и энергию идти дальше. "Миссис Вселенная Классик" — это еще одна победа, но она была важна для меня именно как для женщины. В нашей стране женщин "за 40" многие относят к категории "старые", я хочу сломать этот стереотип. Наша внешность и достижения никак не коррелируют с нашим возрастом. Женщина должна оставаться женщиной, помимо выполнения рабочих задач, материнства и исполнения супружеского долга, она должна заботиться о себе самой, своей внешности и внутренней гармонии. Я верю, что мой пример может помочь женщинам, которые записали себя в ранг "старая", снова полюбить себя и расцвести еще краше», — рассказала Светлана.