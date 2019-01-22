Фоторепортаж: как петербургские модники выглядят в суровые морозы?

Яна Милорадовская, Юлия Матвиенко, Ирина Оганова и другие Best-Dressed Петербурга показывают, что двадцатиградусный мороз — самое время для балаклав, кроссовок и брюк белого цвета. Пока они фотографуются на фоне замерзших городских локаций, другие герои «Собака.ru» переживают холод в лете — в Майами, как Мария Абашова, или на Теркс и Кайкос, как Сергей Шнуров. Показываем луки!