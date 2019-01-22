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Фоторепортаж: как петербургские модники выглядят в суровые морозы?

Яна Милорадовская, Юлия Матвиенко, Ирина Оганова и другие Best-Dressed Петербурга показывают, что двадцатиградусный мороз — самое время для балаклав, кроссовок и брюк белого цвета. Пока они фотографуются на фоне замерзших городских локаций, другие герои «Собака.ru» переживают холод в лете — в Майами, как Мария Абашова, или на Теркс и Кайкос, как Сергей Шнуров. Показываем луки!

  • Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, @miloradovskaya

  • Дизайнер Юлия Матвиенко, @julliamat

  • Писатель Ирина Оганова, @oganova555

  • Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, @shnurovs

  • Блогер Майя Забошта, @zaboshta

  • Главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк, @statsuk_michail

  • Стилист Анастасия Ножина, @nojinasty

  • Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова, @abashova_maria

  • Дизайнер Saint-Tokyo Юра Питенин, @yura.pitt

  • Диджей Алексей Миронов, @xlesherx

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