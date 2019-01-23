Знакомьтесь, автор анонимного аккаунта Мисс Шерстяное Лицо — протест против девушек с шаблонной внешностью

В июне прошлого года в инстаграме появился профиль @woolenface – в нем петербурженка с волосами вместо лица обращается к подписчкам исключительно как «страшилки» и пропагандирует естественность, отказ от штампов и принятие себя. «Собака.ru» взяла первое большое интервью у нового мем-персонажа — о глобальном социальном эксперименте, отношении к накаченным губам, негативной реакции общества и бессмысленности российского феминизма.

Для каких целей вы завели этот аккаунт? Мисс Шерстяное Лицо — это вызов обществу. Я никогда не любила стадо. Я всегда с нетерпимостью относилась к тупому следованию моде. Мода — это динамика, прогресс, но, на мой взгляд, она должна дополнять индивидуальность личности, а не стирать ее и превращать в серую массу. Вы помните момент, когда все модницы стали ходить с одинаковыми лицами? Когда красота девушки стала оцениваться степенью пухлости губ, удачно подчеркнутыми скулами? Я поставила цель донести обществу, что истинная красота — не в «кукольности», а в нашей живости и уникальности. И доказать, что привлекательной и женственной можно быть и вовсе без лица!

Я никого не осуждаю: хочешь быть уродом — будь им

Получается? 50% моей аудитории — это мужчины. Видели сколько восхищенных комментариев они оставляют под моими фотографиями в купальниках? И их совершенно не смущает мое шерстяное лицо! Да и от девушек мне часто поступают просьбы поделиться советами по уходу за собой и избавлению от комплексов. Но никакие стильные фотографии, подтянутые фигуры и сексуальные купальники не сделают девушку по-настоящему привлекательной, если у нее нет мозгов. Именно поэтому в каждом своем посте я стараюсь доносить до аудитории определенный смысл, философию, побуждать их к рассуждениям.

При этом свою личность вы не раскрываете? У меня нет раздвоения личности. Я — петербурженка: получила образование в одном из местных университетов по специальности «реклама и PR». Но жизнь моего профиля началась во время отдыха в Новороссийске: первые посты были сделаны именно там, что сбило с толку многих журналистов, приписавших мне южную прописку. Ваши имя и фамилию им выяснить не удалось? Никаких вариаций, кроме Мисс Шерстяное Лицо, нет. (улыбается)

Как у вашего аккаунта стали появляться первые подписчики? Начинать с нуля было очень тяжело. Как можно добиться от людей лояльности к своей идее, если они не видят подкрепления моей значимости в количестве подписчиков? Для меня было большим удивлением, когда мне написала команда телевизионного канала РенТВ с предложением снять про меня репортаж. Как они меня нашли — не знаю: на тот момент у меня не было и тысячной аудитории! Профессионалы!

Если кто-то чувствует себя ущемленным — это его психологические проблемы, а не феминизм

Какова была реакция первых комментаторов? Крайне негативной: все комментарии сводились либо к вопросам «Что с лицом», либо к безосновательным оскорблениям. В один момент я даже подумала, не зря ли затеяла этот социальный эксперимент. Но постепенно набралась именно моя аудитория, которая заглянула в идею глубже, уловила посыл и разделила мою точку зрения. А новые посетители профиля и по сей день реагируют остро — все это можно увидеть под постами, я никогда не удаляю комментарии.

Звали ли вас на фан-встречи или, может, на свидания? Конечно, такие предложения поступают регулярно. Я всегда стараюсь отвечать своим подписчикам, общаться с ними, но на личные встречи с каждым меня не хватит. Возможно, однажды я организую общую встречу.

А как реагируют на вас люди на улицах? Есть такой феномен. Когда люди думают, что их не видно, они реагируют более эмоционально. Например, недавно за мной с ошарашенным видом наблюдал мужчина из машины — наверное, думал, что стекла у него максимально затонированы. Но нет: когда я уже прошла мимо, заметила, что он, чтобы меня рассмотреть, перелез на заднее сидение! А вот полицейские всегда смотрят пристально, не стесняясь, но еще ни разу не подошли — видимо, не нашли объективных причин для общения. Некорректные реплики в ваш адрес были? Ну, бабки крестились, а так — нет.

В начале интервью вы говорили о популярности пухлых губ и точеных скул, а как вообще относитесь к косметическим и пластическим вмешательствам во внешность девушек? У меня нет радикально положительного или отрицательного отношения к пластике. Здорово, что у людей есть возможность избавиться от комплексов, мучающих их всю жизнь, что они могут приблизить себя к собственному идеалу и начать нравиться себе больше. Другой разговор, когда кто-то злоупотребляет хирургическими вмешательствами и превращает себя в урода. Но, опять же, это личный выбор человека, который я не осуждаю. Хочешь быть уродом — будь им. Но между совершенствованием себя и превращением в штамп я вижу большую разницу.

Какие темы вы еще затрагиваете в публикациях? Роль женщины в обществе, бодипозитив? Проблема неравноправия между женщинами и мужчинами, о которой сейчас так часто говорят на Западе, в нашей стране неактуальна. Если кто-то чувствует себя ущемленным — это его психологические проблемы, а не феминизм. Что касаемо бодипозитива, то я уважаю людей, которые любят себя такими, какие они есть. Но мне не нравится, когда жирное тело возводят в культ — я за опрятность, эстетику и здоровье. А что скажете по поводу стирания гендерных границ — в моде, красоте, обществе в целом? Здорово, что люди становятся смелее в поиске себя, в самовыражении, в творческом подходе к жизни. Мы все меньше думаем о том, что о нас подумают другие, и больше заботимся о собственных мыслях и желаниях. Но если вы спросите меня, какие парни мне нравятся, то я, не задумываясь, отвечу: «Мужественные». Мужественные? Парень, который любит краситься, не мой тип. А вот волосатость — это прекрасно.