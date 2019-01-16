10 years challenge: Мадонна, Дженнифер Лопес и другие знаменитости показали, как выглядели 10 лет назад

В социальных сетях появилась новая эстафета #10yearschallenge — в ее рамках пользователи вспоминают, как выглядели 10 лет назад. На момент написания материала под хештегом опубликовано более 45 000 постов — среди них есть и ностальгические снимки актеров, певцов, режиссеров, моделей и композиторов. «Собака.ru» собрала самые популярные публикации — оказалось, что за 10 лет некоторые знаменитости не изменились (или даже стали выглядеть лучше!).