От Obladaet до Кирилла Иванова: 8 самых красивых музыкантов Петербурга

«Собака.ru» выбрала рэперов, пианистов, барабанщиков и вокалистов, которые туманят разум посетителей концертов не только своей музыкой.

Кирилл Иванов В свободное от работы время ресторатор, диджей и фронтмен группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов снимается для проектов Levi’s, лукбуков Alexander Terekhov и промо собственных коллекций — например, с маркой Oh, my. Пронзительный взгляд Кирилла обеспечивает им солд-аут быстрее, чем релизу Louis Vuitton и Supreme, причем вне зависимости от того, что на нем надето, — black-tie костюм, брендированный тренч или футболка с динозавром в кармане.

Николай Комягин На сцене ошеломляющих выступлений Shortparis — продолжателей дела Сергея Курехина и «Поп-механики» — историк, искусствовед и научный сотрудник Николай Комягин трансформируется в гипнотического вокалиста и танцовщика (видели — знаем!). Рассматривать его фотографии, которых в интернете не так уж и много, бессмысленно — лучше идти на концерты группы, популяризирующей «дионисийские оргии», смысловые вибрации и коллективные танцы с бубном (да-да!).





Фото: Павел Лахтачев



Фото: Надежда Александрова

Бхима Юнусов Петербургский композитор Бхима Юнусов, который написал музыку к балету «Солярис» и «вдарил рок» на показе «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018», будто бы сошел с картин Боттичелли, переодевшись в винтажные вещи Yves Saint Laurent, Maison Margiela и Diesel. Уникальную внешность — одновременно безмятежную и бунтарскую — заприметила дизайнер Pirosmani Женя Малыгина, предложившая Бхиме сняться в лукбуке марки. Вангуем контракты с Rick Owens, Vivienne Westwood и Ann Demeulemeester!

Антон Малинен Внешность фронтмена инди-фолк группы Malinen косит девушек на концертах не меньше меланхоличных баллад. Но несмотря на огромное количество поклонниц, оставляющих записки на сцене и в инстаграме Антона, музыкант остается верен своей избраннице: в 2017 году у некогда завидного холостяка Петербурга родился сын Иван — и судя по фотографиям в @malinenmusic когда-нибудь он тоже войдет в наш рейтинг красавчиков!

Obladaet Назар Вотяков под псевдонимом Obladaet меняет хайпбистские луки со скоростью грайма (grime — музыкальный жанр с темпом около 140 ударов в минуту — Прим. ред.): от Off-White и Heron Preston до Gucci и Givenchy. Но женскую аудиторию, которая приходит на его концерты в Петербурге, Москве и родном Иркутске, больше цепляет харизма, обаяние и чувство юмора рэпера, без которого с прошлого года нельзя представить ни один крупный хип-хоп фестиваль.

Иван Бессонов 16-летний пианист из Петербурга Иван Бессонов, победивший на классическом «Евровидении» в Эдинбурге, обладает талантом Шопена и внешностью «Электроника». Природу своей сказочной (мы не преувеличиваем!) красоты он описывает так: «Внутри меня постоянно существует музыка, я ни секунды не провожу в тишине — она звучит где-то в глубине, даже когда я сплю». А о карьерных планах на жизнь говорит следующее: «Конечно, любой музыкант мечтает сыграть в нью-йоркском Карнеги-холле. Но я бы хотел в принципе больше концертировать, а уж где, что, для кого и на чем — не так уж важно».

Дмитрий Караневский В эпоху «инстаграмных» секс-символов и подиумных фэшн-икон Дмитрий Караневский из ВИА «Пролетарское танго» остается приверженцем интеллигентного ретро-образа — как на сцене, так и в повседневной жизни. Все его луки — с твидовым кепи или красной шапкой как у Жака-Ива Кусто, серым пиджаком или курткой из овчины, широкими брюками или джинсами на подтяжках — будто родом их эпохи песен «Сегодня праздник у девчат» и «Будь со мною строгой», которые ВИА перевевает на самых крупных площадках Петербурга. За это и любим (и за внешность Райана Гослинга из «Дневника памяти», конечно)!