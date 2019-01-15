Вирджил Абло запускает одноименный бренд
Креативный директор Off-White и мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло анонсировал запуск одноименной марки. В его инстаграме уже появилось фото первого релиза — мужского ожерелья, сделанного из ювелирных канцелярских скрепок. Полная коллекция украшений Virgil Abloh будет представлена в поп-ап магазине Off-White, который откроется во время Недели мужской моды в Париже — она началась сегодня и продлится до 20 января.
Напомним, Вирджил Абло начинал карьеру в индустрии с практики в бренде Fendi в 2009 году, а после стал сотрудничать с Канье Уэстом в рамках различных творческих проектов. В декабре 2012 года Вирджил основал Pyrex Vision, который вскоре перерос в марку Off-White.
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