Джаред Лето и Лана Дель Рей снялись в рекламной кампании Gucci Guilty
Лана Дель Рей и Джаред Лето стали лицами аромата Gucci Guilty — их для новой рекламной кампании снял нью-йоркский фотограф и режиссер Глен Лачфорд. В мини-фильме, появившемся в инстаграме Gucci Beauty, музыканты заходят в салон красоты, продуктовый магазин, прачечную и кафетерий, где официанткой работает сама Кортни Лав (да-да!). В некоторых локациях Лану Дель Рей и Джареда Лето сопровождает тигр, который появляется практически во всех съемках Глена Лачфорда.
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Presenting #ForeverGuilty. Academy award-winning actor and musician @jaredleto is joined by multi-platinum singer songwriter @lanadelrey in the new campaign by @_glen_luchford, with a cameo appearance by @courtneylove. Featuring familiar American scenarios, filmed in Los Angeles, they play individuals who live and love outside of social conformism to embody the #GucciGuilty fragrances Gucci Guilty Pour Homme and Gucci Guilty Pour Femme. #GucciBeauty #AlessandroMichele Discover more through link in bio. Creative director: @alessandro_michele Art director: @christophersimmonds Track Title: “The Swag” Artist: Link Wray & The Wray Men Composer/Arranger: Mark Cooper (aka Milton Grant) and Fred L. Wray Jr.
То, что Джаред и Лана будут представлять аромат Gucci Guilty в новом сезоне, Алессандро Микеле рассказал на специальной вечеринке бренда в Лос-Анджелесе. Ранее дизайнер создал парные костюмы для музыкантов в рамках бала Met Gala-2018.
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