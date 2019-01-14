Джаред Лето и Лана Дель Рей снялись в рекламной кампании Gucci Guilty

Лана Дель Рей и Джаред Лето стали лицами аромата Gucci Guilty — их для новой рекламной кампании снял нью-йоркский фотограф и режиссер Глен Лачфорд. В мини-фильме, появившемся в инстаграме Gucci Beauty, музыканты заходят в салон красоты, продуктовый магазин, прачечную и кафетерий, где официанткой работает сама Кортни Лав (да-да!). В некоторых локациях Лану Дель Рей и Джареда Лето сопровождает тигр, который появляется практически во всех съемках Глена Лачфорда.