10 самых красивых рекламных кампаний сезона весна-лето 2019

От «нарисованной» Беллы Хадид до нестареющей Моники Беллуччи— «Собака.ru» выбрала десять невероятных рекламных кампаний будущего, которые хочется добавить в мудборд и поставить на заставку смартфона.

Gucci Рекламные кампании Gucci собирают разрозненные, странные и часто пугающие вещи с подиумов в красивые, драматичные и высокохудожественные фотографии. В новом сезоне над ними работала автор Dazed и AnOther Magazine Джулия Гетта, сделавшая ювелирный кампейн итальянского бренда под впечатлением от шедевров фламандских художников. Если долго смотреть на героинь в жемчужных серьгах, рубиновых браслетах и сапфировых кольцах, можно мысленно переместиться в Галерею Уффици!

Jil Sander Чтобы снять очередной атмосферный кампейн, дизайнеры Jil Sander – Люк и Люси Мейер – отправились в тур по Японии вместе с легендарным фотографом Марио Сорренти. Пейзажи Мацуэ, Тоттори и Симане стали главными героями рекламной кампании их весенне-летней коллекции, а вот одежду — кимоноподобные жакеты, оверсайзовые рубашки и плиссированные юбки — показывают модели Майлз Доминик и Эшли Гульельми.

Prada Кампейн Prada столь же красив, сколько революционен: в этот раз команда итальянского бренда отказалась от кислотных оттенков и участия Крис Грикайте, пригласив на съемки Джиджи Хадид, Анок Яй, Майке Инга, Лю Вэнь и Фрею Беха. Режиссер Вилли Вандерперре и стилист Оливье Риззо, которые в прошлом сезоне работали над масштабным проектом для Calvin Klein Jeans, обесцветили девушкам брови, добавили их черно-белый дубляж и раздали кинематографичные роли — Сидони, Адель, Бель, Магрит, Одетт и Сибилл. В скором времени, как сообщают в инстаграме Prada, нас ждет новый короткометражный фильм — и кажется, он не уступит сериям «The Postman Dreams» с Элайджей Вудом, Эммой Робертс, Сашей Фроловой и Эмбер Валлеттой.

Moschino После оммажей Барби, Макдональдсу и даже персонажам мультфильма Looney Tunes Джереми Скотт, который выпускает по семь коллекций в год (пять — для Moschino и две — для собственной марки), решил показать публике не платья, а свои эскизы фломастером. Главные модели 2018-го, в том числе лидер рейтинга Models.com Аду Акеш, прошлись по подиуму в разрисованных костюмах и шляпах, которые к тому же отсылали к стилистике Yves Saint Laurent и эпохе 80-х. Перед Стивеном Мейзелом, автором всех последних съемок Moschino, стояла одна задача — подчеркнуть яркость ретро-одежды и красоту топ-моделей. И нам кажется, фотограф отлично справился!

Celine Кампейн первой коллекции Эди Слимана для Celine висел на улицах Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка задолго до наступления весенне-летнего сезона. В нем экс-дизайнер Saint Laurent, которое во время «отдыха от моды» работал фэшн-фотографом, показал, как выглядят идеальные жакеты, шляпы, кожаные куртки, солнцезащитные очки (и люди!). А позже — в ноябре прошлого года — выпустил короткометражный фильм о своем дебюте, сделанный в формате черно-белого слайд-шоу под песню Ruth Polaroid/Roman/Photo. Смотреть здесь.

Saint Laurent Saint Laurent в отсутствии Эди Слимана снимает менее гранжевые, но не менее красивые кампании. И, что немаловажно, расширяет свою линейку амбассадоров: за время работы Антони Ваккарелло в бренд пришли Кейт Мосс, Кайя Гербер, Зои Кравиц, Трэвис Скотт, Шарлотта Генсбур, Эмбер Валлетта и сын вокалиста группы Oasis Леннон Галлахер. Некоторые из них появились в новой промо-съемке французского бренда, сделанной портретистом Ива Сен-Лорана Юргеном Теллером и традиционным автором кампаний Saint Laurent Давидом Симсом. Учимся носить кутюрные боди, гигантские серьги, кашемировые бушлаты и прозрачные колготки, как на атмосферных снимках.

Louis Vuitton Louis Vuitton продолжают исследовать границы прошлого и будущего: в новой рекламной кампании, снятой студией фотографа Кольера Шорра, бренд объединил футуристичные костюмы и ренессансные интерьеры парижского отеля Le Bristol. На фоне цветочных обоев, гобеленовых ковров и огромных картин с пейзажами из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» позируют любимые модели Николя Гескьера — Натали Вестлинг, Сигни Вейтберг и Маша Скокова из Петербурга.

Givenchy Givenchy стирает границу между мужским и женским: в новой рекламной кампании бренда, получившей название «Я — твое зеркало», парни позируют в приталенных рубашках и на высоких каблуках, а девушки — в маскулинных куртках и широких брюках. Автор промо-съемки Стивен Мейзел и креативный директор Клэр Уэйт Келлер избавляют от необходимости думать, кто есть кто, убеждая наслаждаться лишь стилистикой представленной коллекции.

Dolce & Gabbana Новая фотосессия Dolce & Gabbana проходила в привычном бренду формате — среди туристических итальянских локаций, на этот раз в Милане: послы марки — Моника Беллуччи, Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Эшли Грэм и мама Илона Маска (да-да!) — позировали на фоне собора Дуомо, набережной Навильи и улицы Виа Монтенаполеоне в окружении прохожих. О том, как «Собака.ru» случайно оказалась свидетелем работы фотографов Джузеппе Торнаторе, Франко Паджетти и Брюса Гилдена, читайте в материале.

Dior Некоторые бренды повторяют в рекламных кампаниях мотивы из показанных на Неделе моды шоу. Так, Dior, посвятившие новую ready-to-wear коллекцию балету, пригласили британского фотографа Харли Вейр в качестве режиссера, а моделей Рут Белл и Селену Форрест для ролей Пины Бауш и Айседоры Дункан. Девушки, одетые в сетчатые платья, нюдовые боди, плиссированные юбки и переизданные жакеты Dior Bar, исполняют па вместе с профессиональными танцовщицами балета. Так креативный директор бренда Мария Грация Кьюри показывает удобство и функциональность вещей из новой коллекции. «В своей работе я воспеваю красоту человеческого тела — через одежду и те возможности, которые она дает нам для создания желаемого образа как в глазах окружающих, так и в нашем собственном представлении», — рассказала она.