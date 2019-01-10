Моника Беллуччи, Карла Бруни, Хелена Кристенсен и мама Илона Маска снялись для новой рекламной кампании Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana опубликовали кампейн ready-to-wear коллекции, снятый фотографами Джузеппе Торнаторе, Франко Паджетти и Брюсом Гилденом сразу же после весенне-летнего показа бренда . Фотосессия проходила в привычном Dolce & Gabbana формате — среди туристических итальянских локаций, на этот раз в Милане: амбассадоры марки — Моника Беллуччи, Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Эшли Грэм и мама Илона Маска (да-да!) — позировали на фоне собора Дуомо, набережной Навильи и улицы Виа Монтенаполеоне в окружении прохожих.

Свидетелем съемок рекламной кампании стала редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина. «Прогуливаясь по улице Виа Монтенаполеоне в Милане, увидела большую толпу людей, — рассказывает она. — Улицы перекрыты, магазины закрыты, все суетятся и громко кричат. Вижу — в центре туристов, фотографов, стилистов и бодигардов — сама Моника Беллуччи — молодая, свободная и красивая, как в фильме Джузеппе Торнаторе "Малена". А рядом и сам Джузеппе, который (судя по платью Моники с только что прошедшего показа Dolce & Gabbana) снимает ее для рекламной кампании итальянского бренда. Иду дальше — к миланскому собору, и тут снова съемки: симпатичных накаченных молодых людей фотографируют недалеко от Макдональдса, H&M и уличных прилавков. А девушек, которые по сюжету удерживали их в своих крепких объятиях, выбирали прямо среди прохожих. Естественный отбор!»