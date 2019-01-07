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«Золотой Глобус-2019»: лучшие образы киноцеремонии

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония «Золотой Глобус», на которой международные кинокритики выбрали самые впечатляющие фильмы года. Пока мир обсуждает заслуженность присужденных статуэток, «Собака.ru» собрала лучшие наряды красной дорожки. 

  • Эмили Стоун (Louis Vuitton)

  • Леди Гага (Valentino Haute Couture)

  • Клэр Фой (Miu Miu)

  • Кики Лэйн (Dior Haute Couture)

  • Кэтрин Зета-Джонс (Elie Saab)

  • Джулия Робертс (Stella McCartney)

  • Элисон Бри (Vera Wang)

  • Даррен Крис (Dior)

На красной дорожке одно за другим мелькали длинные платья, декольте и привычные «торжественные» фасоны. Однако 76-я церемония «Золотого глобуса» осталась верна тренду на искренность, о котором все чаще говорят в последнее время. Так, «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн надела ленту в поддержку движения против насилия Time’s Up, а Леди Гага предпочла лавандовый лук Valentino. Последний — как заметили в соцсетях — вполне мог оказаться отсылкой к оригинальному платью Джуди Гарланд (актрисы первой версии «Звезды родилась» 1954 года, в ремейке которой сыграла певица — Прим.ред.). 

  • Рэйчел Броснахэн (Prada)

  • Констанс Ву (Vera Wang)

  • Эван Питерс

  • Дакота Фэннинг (Armani Prive)

  • Эмми Россум (Monique Lhuillier)

Очевидной оказалась и любовь гостей к металлику, пайеткам и цепочкам. Подобные наряды выбрали Сирша Ронан (Gucci), Николь Кидман (Michael Kors), Розамунд Пайк (Givenchy Haute Couture), а также Люси Бойтон (Celine), Эмили Блант (Alexander McQueen), Тэнди Ньютон и Ирина Шейк. 
 

  • Сирша Ронан (Gucci)

  • Люси Бойтон (Celine)

  • Николь Кидман (Michael Kors)

  • Тэнди Ньютон (Michael Kors)

  • Эмили Блант (Alexander McQueen) и Джон Красински

  • Кери Рассел (Monique Lhuillier)

  • Розамунд Пайк (Givenchy Haute Couture)

  • Ирина Шейк (Atelier Versace) и Брэдли Купер (Gucci)

Прошлая премия запомнилась зрителям черным дресс-кодом активистов движения #MeToo, и хотя в этом году о подобных акциях не было заявлено заранее, а гости церемонии были свободны в выборе цветовых решений для своих нарядов, многие из них остались верны черному. Хотя заметим, некоторые из них разбавили свои образы каплей белого (накидками в пайетках, юбками, бриллиантовыми моносерьгами и просто рубашками). Среди них — Рами Малек, Шарлиз Терон, Рейчел Вайс и Ричард Мэдден. 

  • Тимоти Шаламэ (Louis Vuitton)

  • Рами Малек (Givenchy)

  • Пенелопа Крус (Ralph & Russo Couture)

  • Кристиан Бейл и Сиби Балзик

  • Лора Харриер (Louis Vuitton)

  • Рэйчел Вайс (Celine)

  • Оливия Колман (Stella McCartney)

  • Джим Керри и Джинджер Гонзага

  • Ричард Мэдден

  • Шарлиз Терон (Christian Dior Haute Couture)

Фото: REX/Shutterstock, Vogue.com

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