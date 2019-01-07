«Золотой Глобус-2019»: лучшие образы киноцеремонии

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония «Золотой Глобус», на которой международные кинокритики выбрали самые впечатляющие фильмы года. Пока мир обсуждает заслуженность присужденных статуэток, «Собака.ru» собрала лучшие наряды красной дорожки.

Эмили Стоун (Louis Vuitton)

Леди Гага (Valentino Haute Couture)

Клэр Фой (Miu Miu)

Кики Лэйн (Dior Haute Couture)

Кэтрин Зета-Джонс (Elie Saab)

Джулия Робертс (Stella McCartney)

Элисон Бри (Vera Wang)

Даррен Крис (Dior)

На красной дорожке одно за другим мелькали длинные платья, декольте и привычные «торжественные» фасоны. Однако 76-я церемония «Золотого глобуса» осталась верна тренду на искренность, о котором все чаще говорят в последнее время. Так, «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн надела ленту в поддержку движения против насилия Time’s Up, а Леди Гага предпочла лавандовый лук Valentino. Последний — как заметили в соцсетях — вполне мог оказаться отсылкой к оригинальному платью Джуди Гарланд (актрисы первой версии «Звезды родилась» 1954 года, в ремейке которой сыграла певица — Прим.ред.).

Рэйчел Броснахэн (Prada)

Констанс Ву (Vera Wang)

Эван Питерс

Дакота Фэннинг (Armani Prive)

Эмми Россум (Monique Lhuillier)

Очевидной оказалась и любовь гостей к металлику, пайеткам и цепочкам. Подобные наряды выбрали Сирша Ронан (Gucci), Николь Кидман (Michael Kors), Розамунд Пайк (Givenchy Haute Couture), а также Люси Бойтон (Celine), Эмили Блант (Alexander McQueen), Тэнди Ньютон и Ирина Шейк.



Сирша Ронан (Gucci)

Люси Бойтон (Celine)

Николь Кидман (Michael Kors)

Тэнди Ньютон (Michael Kors)

Эмили Блант (Alexander McQueen) и Джон Красински

Кери Рассел (Monique Lhuillier)

Розамунд Пайк (Givenchy Haute Couture)

Ирина Шейк (Atelier Versace) и Брэдли Купер (Gucci)

Прошлая премия запомнилась зрителям черным дресс-кодом активистов движения #MeToo, и хотя в этом году о подобных акциях не было заявлено заранее, а гости церемонии были свободны в выборе цветовых решений для своих нарядов, многие из них остались верны черному. Хотя заметим, некоторые из них разбавили свои образы каплей белого (накидками в пайетках, юбками, бриллиантовыми моносерьгами и просто рубашками). Среди них — Рами Малек, Шарлиз Терон, Рейчел Вайс и Ричард Мэдден.

Тимоти Шаламэ (Louis Vuitton)

Рами Малек (Givenchy)

Пенелопа Крус (Ralph & Russo Couture)

Кристиан Бейл и Сиби Балзик

Лора Харриер (Louis Vuitton)

Рэйчел Вайс (Celine)

Оливия Колман (Stella McCartney)

Джим Керри и Джинджер Гонзага

Ричард Мэдден

Шарлиз Терон (Christian Dior Haute Couture)