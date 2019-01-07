«Золотой Глобус-2019»: лучшие образы киноцеремонии
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония «Золотой Глобус», на которой международные кинокритики выбрали самые впечатляющие фильмы года. Пока мир обсуждает заслуженность присужденных статуэток, «Собака.ru» собрала лучшие наряды красной дорожки.
На красной дорожке одно за другим мелькали длинные платья, декольте и привычные «торжественные» фасоны. Однако 76-я церемония «Золотого глобуса» осталась верна тренду на искренность, о котором все чаще говорят в последнее время. Так, «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн надела ленту в поддержку движения против насилия Time’s Up, а Леди Гага предпочла лавандовый лук Valentino. Последний — как заметили в соцсетях — вполне мог оказаться отсылкой к оригинальному платью Джуди Гарланд (актрисы первой версии «Звезды родилась» 1954 года, в ремейке которой сыграла певица — Прим.ред.).
Очевидной оказалась и любовь гостей к металлику, пайеткам и цепочкам. Подобные наряды выбрали Сирша Ронан (Gucci), Николь Кидман (Michael Kors), Розамунд Пайк (Givenchy Haute Couture), а также Люси Бойтон (Celine), Эмили Блант (Alexander McQueen), Тэнди Ньютон и Ирина Шейк.
Прошлая премия запомнилась зрителям черным дресс-кодом активистов движения #MeToo, и хотя в этом году о подобных акциях не было заявлено заранее, а гости церемонии были свободны в выборе цветовых решений для своих нарядов, многие из них остались верны черному. Хотя заметим, некоторые из них разбавили свои образы каплей белого (накидками в пайетках, юбками, бриллиантовыми моносерьгами и просто рубашками). Среди них — Рами Малек, Шарлиз Терон, Рейчел Вайс и Ричард Мэдден.
Фото: REX/Shutterstock, Vogue.com
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