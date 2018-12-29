На обложке январского номера «Собака.ru» — Покрас Лампас
Для обложки январского номера «Собака.ru», посвященного первой премии в области урбанистики, дизайна и социальной среды «Петербург будущего», мы сняли каллиграфа и футуриста Покраса Лампаса. Обложка создана с помощью в прямом сысле этого слова красочных водолазок и свитеров Falconeri фотографом Яном Югаем, креативный директор — Яна Милорадовская.
Покрас Лампас создал авторскую версию обложки, расписав ее на iPad.
Единственный художник в России, на которого стоят очереди как на Серова, делает стремительную международную карьеру. Самый востребованный каллиграф планеты, глобальные интересы которого представляет Opera Gallery (в ее портфолио также работы Пикассо, Дали, Уорхола и Херста), из всех возможных вариантов выбрал для жизни именно Петербург. И ответил «Собака.ru», почему его стало так много и каково быть современным художником в России, снявшись в красочных (в прямом смысле слова!) вещах Falconeri у фотографа Яна Югая.
Покрас Лампас
из интервью «Собака.ru»:
«В Петербурге есть Эрмитаж и Русский музей. Но нет Гуггенхайма и MoMA — в Петербурге почти нет актуального современного искусства и мало настоящего стрит-арта, особенно в центре. Город в международном контексте не ассоциируется с актуальными местными художниками — а ведь интеллектуальный и медийный стрит-арт генерировал бы колоссальное количество контента в соцсетях, привлекая в Петербург новых людей со всего мира.
На месте администрации я бы выделил в Петербурге пять локаций и открыл их для экспериментов — только никакие рамки для экспериментов устанавливать нельзя. Но надо доступно объяснить, что эксперимент должен быть во благо города, а не того человека, который хочет пропиарить свое имя. В этих локациях должны появиться актуальные для города проекты — пусть и не всегда масштабные. Не обязательно проводить помпезные акции, можно начать с маленьких точек роста, которые дадут Петербургу ту самую ламповость, которой мы сейчас не наблюдаем»
Помимо интервью с Покрасом Лампасом о Петербурге, медиабулимии, копипасте и авторской выставке в «Новом Манеже» (важнейшем событии в жизни 27-летнего художника), в январском номере редакция «Собака.ru» показала самые яркие урабнистические проекты прошедшего года, представила городу героев, которые меняют его к лучшему, и обсудила футуристические планы с дизайнерами, активистами, архитекторами, чиновниками и девелоперами.
Проект «Петербург будущего» поднимает на щит два слогана, узурпировав названия двух самых громких выставок 2018 года — «В Будущее возьмут не всех» в Главном штабе Эрмитажа и «Хранить вечно» в «Манеже». В единстве двух этих фраз — суть нашего пышного и не такого уж бедного города.
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