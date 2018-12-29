из интервью «Собака.ru»:

«В Петербурге есть Эрмитаж и Русский музей. Но нет Гуггенхайма и MoMA — в Петербурге почти нет актуального современного искусства и мало настоящего стрит-арта, особенно в центре. Город в международном контексте не ассоциируется с актуальными местными художниками — а ведь интеллектуальный и медийный стрит-арт генерировал бы колоссальное количество контента в соцсетях, привлекая в Петербург новых людей со всего мира.

На месте администрации я бы выделил в Петербурге пять локаций и открыл их для экспериментов — только никакие рамки для экспериментов устанавливать нельзя. Но надо доступно объяснить, что эксперимент должен быть во благо города, а не того человека, который хочет пропиарить свое имя. В этих локациях должны появиться актуальные для города проекты — пусть и не всегда масштабные. Не обязательно проводить помпезные акции, можно начать с маленьких точек роста, которые дадут Петербургу ту самую ламповость, которой мы сейчас не наблюдаем»