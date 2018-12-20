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От Аду Акеш до Тимоти Шаламе: сайт Models.com назвал главных моделей года

Сайт Models.com  опубликовал рейтинг самых успешных, популярных и стильных моделей 2018 года. Главной из них, по мнению профессионального жюри, стала суданская модель Аду Акеш, успевшая поработать с Alexander McQueen, Givenchy, Tom Ford, Calvin Klein, Prada, Burberry и Versace и закрывшая показ Chanel Couture в свадебном наряде.

  • Аду Акеш в рекламной кампании Moschino, весна-лето 2019

  • Аду Акеш на показе коллекции Saint Laurent, весна-лето 2019

  • Аду Акеш на показе коллекции Valentino Couture, осень-зима 2018/19

  • Аду Акеш на показе коллекции Chanel Couture, осень-зима 2018/19

Лучшим моделью-мужчиной стал Алтон Мейсон — любимчик Карла Лагерфельда, Пьерпаоло Пиччоли и Вирджила Абло. Он же получил титулы главной звезды социальных сетей и звезды стритстайла, по мнению жюри и пользователей сайта Models.com. «Камбэк года» совершила модель Шалом Харлоу, которая недавно снялась для весенне-летнего кампейна Versace, открытием 2018-го назвали Фран Саммерс, а главными моделями-селебрити стали Тимоти Шаламе и Рианна, опередившие в рейтинге Шона Мендеса, A$AP Rocky, Милли Бобби Браун и Дуа Липу.

  • Алтон Мейсон на показе коллекции Chanel Pre-Fall, осень-зима 2019/20

  • Фран Саммерс на показе коллекции Prada, весна-лето 2018

  • Шалом Харлоу в рекламной кампании Versace, весна лето 2019

  • Рианна на обложке британского Vogue, сентябрь 2018 года

  • Тимоти Шаламе на обложке журнала i-D

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