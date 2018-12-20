От Аду Акеш до Тимоти Шаламе: сайт Models.com назвал главных моделей года

Лучшим моделью-мужчиной стал Алтон Мейсон — любимчик Карла Лагерфельда, Пьерпаоло Пиччоли и Вирджила Абло. Он же получил титулы главной звезды социальных сетей и звезды стритстайла, по мнению жюри и пользователей сайта Models.com. «Камбэк года» совершила модель Шалом Харлоу, которая недавно снялась для весенне-летнего кампейна Versace, открытием 2018-го назвали Фран Саммерс, а главными моделями-селебрити стали Тимоти Шаламе и Рианна, опередившие в рейтинге Шона Мендеса, A$AP Rocky, Милли Бобби Браун и Дуа Липу.